Ranking Atp e Wta, Cobolli entra nella top 10: Sinner resta numero uno del mondo

Storica settimana per il tennis italiano. Flavio Cobolli diventa il decimo azzurro di sempre a entrare tra i primi dieci del ranking Atp grazie alla finale raggiunta al Roland Garros. Jannik Sinner consolida la leadership mondiale, mentre tra le donne Jasmine Paolini resta la numero uno d’Italia nonostante un’altra posizione persa nella classifica Wta.

Cobolli nella storia del tennis italiano

Il nuovo ranking Atp pubblicato oggi dopo il Roland Garros regala una giornata storica al tennis italiano. Grazie alla finale conquistata sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli guadagna quattro posizioni e sale al numero 10 del mondo, entrando per la prima volta in carriera nella top ten.

Il romano diventa così il decimo italiano di sempre a raggiungere l’élite del tennis mondiale. Prima dell’introduzione della classifica computerizzata nel 1973 ci riuscirono Uberto de Morpurgo, Giorgio De Stefani e Nicola Pietrangeli. Nell’era moderna il traguardo era stato raggiunto da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

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Sinner allunga ancora su Alcaraz

In vetta al ranking mondiale non cambia il padrone. Jannik Sinner resta numero uno del mondo e aumenta ulteriormente il margine nei confronti di Carlos Alcaraz.

Nonostante l’eliminazione al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, l’altoatesino incrementa di 750 punti il vantaggio sullo spagnolo, penalizzato dall’uscita dei 2000 punti conquistati con il trionfo parigino del 2025.

Alle spalle della coppia di testa si avvicina Alexander Zverev, fresco vincitore del Roland Garros, che consolida il terzo posto grazie a un consistente guadagno di punti.

Da segnalare anche il nuovo best ranking di Felix Auger-Aliassime, ora numero 4 del mondo, mentre Novak Djokovic scivola in settima posizione.

Arnaldi e Berrettini tornano tra i primi 50

Ottime notizie anche per Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini.

Il ligure compie un balzo di 70 posizioni e risale fino al numero 34 del ranking mondiale. Ancora più impressionante il recupero del romano, che guadagna 57 posti e torna in top 50 occupando la 48esima posizione.

Nella top 20 restano presenti anche Lorenzo Musetti, ora numero 16 del mondo, e Luciano Darderi, diciottesimo.

Ranking Wta, Paolini resta leader azzurra

Nel circuito femminile Jasmine Paolini continua a essere la migliore italiana in classifica.

La tennista toscana perde però un’altra posizione e scivola al numero 14 del ranking mondiale. Alle sue spalle arretra anche Elisabetta Cocciaretto, che passa dal numero 38 al numero 41.

Pigato e Grant firmano il best ranking

Tra le note più positive della settimana spiccano i progressi di Lisa Pigato e Tyra Caterina Grant.

La bergamasca sale al numero 132 della classifica mondiale, migliorando il proprio primato personale grazie agli ottavi raggiunti nel Wta 125 di Foggia.

Continua a crescere anche la diciottenne Tyra Caterina Grant, che guadagna altre 27 posizioni e raggiunge il numero 157 del mondo, nuovo best ranking della sua giovane carriera.

Balzo importante anche per Lucia Bronzetti, semifinalista a Foggia, che recupera 25 posti e risale fino alla posizione numero 147.

Sabalenka ancora al comando

Al vertice del ranking Wta resta Aryna Sabalenka.

La bielorussa guida la classifica mondiale per l’86esima settimana consecutiva, mantenendo un vantaggio di 947 punti su Elena Rybakina.

Alle loro spalle resta terza Iga Swiatek, mentre Mirra Andreeva, fresca vincitrice del Roland Garros, sale al sesto posto mondiale. Scivola invece in settima posizione Coco Gauff dopo l’eliminazione al terzo turno dello Slam parigino.