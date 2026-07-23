Scherma, Mazzone alla Conferenza medica FIE di Hong Kong: focus su mente, prestazione e inclusione

Il presidente della Federazione Italiana Scherma è intervenuto all’Asia World Expo durante i Mondiali Assoluti 2026. Al centro dell’incontro la tutela della salute degli atleti attraverso un approccio multidisciplinare.

La salute e il benessere degli schermidori al centro della Conferenza di Medicina Sportiva organizzata oggi dalla Federazione Internazionale di Scherma a Hong Kong, nella sede dei Campionati del Mondo Assoluti 2026.

Tra i relatori dell’incontro anche il presidente della Federazione Italiana Scherma Luigi Mazzone, intervenuto sul tema “Mente, prestazione e inclusione nella scherma moderna. Preparazione psicologica, neurosviluppo e benessere dell’atleta”.

La conferenza si è svolta all’Asia World Expo al termine della seconda giornata dedicata alle qualificazioni iridate e ha riunito esperti internazionali chiamati a confrontarsi su “Un approccio multidisciplinare alla salute, alla prestazione e alla sicurezza nella scherma moderna”.

La relazione di Luigi Mazzone

Luigi Mazzone è intervenuto nella doppia veste di presidente della Federazione Italiana Scherma e di direttore di Neuropsichiatria infantile presso il Policlinico Tor Vergata di Roma.

Nel corso della relazione ha affrontato i temi della preparazione psicologica, del neurosviluppo, dell’inclusione e del benessere complessivo dell’atleta, facendo riferimento anche alle attività portate avanti dalla Federazione Italiana Scherma.

L’intervento ha permesso di approfondire il rapporto tra componente mentale e rendimento sportivo, ponendo l’attenzione sulla necessità di accompagnare gli atleti attraverso strumenti adeguati prima, durante e dopo le competizioni.

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La delegazione della Federazione Italiana Scherma

In sala erano presenti anche altri rappresentanti della Federazione Italiana Scherma.

Hanno seguito la conferenza il vicepresidente vicario Daniele Garozzo, il medico federale Alessandro Pagliaccia e il segretario generale Marco Cannella.

La partecipazione della delegazione italiana si inserisce nel lavoro dedicato alla tutela della salute degli schermidori e alla costruzione di un ambiente sportivo sempre più attento alle esigenze fisiche e psicologiche degli atleti.

Gli interventi d’apertura della FIE

I saluti iniziali sono stati affidati al presidente ad interim della Federazione Internazionale di Scherma Abdelmoneim ElHusseiny e alla segretaria generale Gulnora Saidova.

L’evento è stato organizzato e introdotto dal dottor Antonio Fiore, presidente della Commissione Medica FIE.

Il suo lavoro ha ricevuto l’apprezzamento del dottor Margo Mountjoy, alla guida della Commissione Salute, Medicina e Scienza del Comitato Olimpico Internazionale.

Gli atleti al centro del progetto

La Conferenza di Medicina Sportiva FIE è stata promossa nell’ambito del piano strategico orientato a mettere sempre gli atleti al primo posto.

L’iniziativa è stata sviluppata in linea con la missione della Commissione Salute, Medicina e Scienza del CIO, con l’obiettivo di garantire una tutela sempre più completa degli schermidori.

L’approccio discusso durante l’incontro comprende la prevenzione e il trattamento degli infortuni, la gestione del carico di allenamento, il supporto durante le competizioni e l’organizzazione delle operazioni sul campo di gara.

Dalla nutrizione alla salute mentale

Tra gli argomenti affrontati anche la raccolta e l’analisi dei dati, l’alimentazione, la nutrizione e la salute mentale.

La protezione dell’atleta viene quindi considerata lungo tutto il percorso sportivo, dalla preparazione alla competizione fino alla fase successiva alla gara.

La conferenza di Hong Kong ha offerto così un momento di confronto tra differenti competenze mediche, scientifiche e sportive, con l’obiettivo di migliorare contemporaneamente sicurezza, prestazione e qualità della vita degli schermidori.