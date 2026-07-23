Sabalenka sceglie Sinner nella rivalità con Alcaraz: «Abbiamo uno stile di gioco simile»

La numero uno del ranking WTA spiega la propria preferenza per l’azzurro, pur riconoscendo il valore di entrambi: «A Wimbledon 2025 tifavo per Jannik dopo quanto accaduto al Roland Garros».

Aryna Sabalenka si schiera dalla parte di Jannik Sinner nella grande rivalità con Carlos Alcaraz. La tennista bielorussa, numero uno del ranking WTA, ha indicato l’azzurro come il giocatore al quale si sente più vicina per caratteristiche tecniche e atteggiamento in campo.

Reduce dall’eliminazione negli ottavi di finale di Wimbledon, Sabalenka ha parlato del confronto che sta caratterizzando il tennis maschile, spiegando però quanto sia difficile scegliere nettamente tra i due protagonisti.

Sabalenka: «Io e Sinner giochiamo in modo aggressivo»

Intervistata da First&Red, la bielorussa ha motivato la propria preferenza attraverso le somiglianze tra il suo tennis e quello dell’italiano.

«Preferisco Jannik perché abbiamo uno stile di gioco simile. Penso che entrambi abbiamo un buon dritto, un rovescio abbastanza buono e un buon servizio», ha dichiarato Sabalenka.

La numero uno mondiale ha poi evidenziato un altro tratto comune: «Entrambi pratichiamo uno stile di tennis piuttosto aggressivo».

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Il riconoscimento ad Alcaraz

La preferenza per Sinner non impedisce a Sabalenka di riconoscere il valore dello spagnolo e l’equilibrio della loro rivalità.

«Penso che sia impossibile scegliere un solo giocatore in questo confronto», ha infatti precisato la tennista bielorussa.

Sabalenka ha ricordato in particolare la finale del Roland Garros 2025, nella quale Alcaraz riuscì a battere Sinner dopo aver annullato tre match point.

«Quando Carlos ha sconfitto Jannik al Roland Garros dopo tre match point è stato incredibile», ha raccontato.

Il tifo per Sinner a Wimbledon

Quella sconfitta ha però spinto Sabalenka a sostenere l’italiano nel successivo appuntamento di Wimbledon.

«A Wimbledon 2025 facevo il tifo per Jannik perché mi era davvero dispiaciuto per lui al Roland Garros», ha rivelato.

Una preferenza dettata quindi sia dalle affinità tecniche sia dall’empatia provata per Sinner dopo una delle partite più dolorose della sua carriera.