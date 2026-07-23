Judo, prende forma l’Italia per Taranto 2026: Lombardo, Parlati e Tavano tra i convocati

In attesa dell’ufficialità di FIJLKAM e CONI, selezionati sette uomini e sette donne per le gare individuali dei Giochi del Mediterraneo. Appuntamento dal 28 al 30 agosto al PalaWojtyla di Martina Franca.

Prende forma la squadra italiana di judo che dovrebbe partecipare ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. In attesa della comunicazione ufficiale della FIJLKAM e del CONI, la direzione tecnica nazionale avrebbe individuato quattordici atleti per le competizioni individuali.

Il programma prevede le gare delle quattordici categorie di peso tra venerdì 28 e sabato 29 agosto. Domenica 30 agosto sarà invece dedicata alla prova a squadre miste. Tutti gli incontri si disputeranno sul tatami del PalaWojtyla di Martina Franca.

Sette azzurre per il torneo femminile

La selezione femminile comprende un’atleta per ciascuna delle sette categorie di peso.

Nei 48 kg è stata indicata Giulia Ghiglione, mentre Kenya Perna dovrebbe gareggiare nei 52 kg. Michela Terranova è stata selezionata per i 57 kg e Carlotta Avanzato per i 63 kg.

Completano il gruppo Irene Pedrotti nei 70 kg, Claudia Sperotti nei 78 kg e Asya Tavano nella categoria oltre i 78 kg.

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Lombardo e i fratelli Parlati nel gruppo maschile

Nel settore maschile Andrea Carlino è stato scelto per la categoria dei 60 kg, con Valerio Accogli nei 66 kg.

Tra i nomi di maggiore esperienza figura Manuel Lombardo, indicato per i 73 kg. Nei pesi successivi sono stati selezionati Manuel Parlati negli 81 kg e Christian Parlati nei 90 kg.

Jean Carletti dovrebbe gareggiare nei 100 kg, mentre Kwadjo Anani rappresenterebbe l’Italia nella categoria oltre i 100 kg.

La prova a squadre sarà definita nelle prossime settimane

La composizione della formazione italiana per il Mixed Team Event non è stata ancora definita.

La squadra destinata alla prova mista dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime settimane, anche sulla base di eventuali rinunce o sostituzioni rispetto al gruppo indicato per le competizioni individuali.

La lista resta dunque provvisoria fino alla comunicazione ufficiale da parte della Federazione e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

I convocati dell’Italia nel judo

Donne

Giulia Ghiglione – 48 kg

Kenya Perna – 52 kg

Michela Terranova – 57 kg

Carlotta Avanzato – 63 kg

Irene Pedrotti – 70 kg

Claudia Sperotti – 78 kg

Asya Tavano – +78 kg

Uomini

Andrea Carlino – 60 kg

Valerio Accogli – 66 kg

Manuel Lombardo – 73 kg

Manuel Parlati – 81 kg

Christian Parlati – 90 kg

Jean Carletti – 100 kg

Kwadjo Anani – +100 kg

Il programma del judo a Taranto 2026

Venerdì 28 agosto

Gare individuali

Sabato 29 agosto

Gare individuali

Domenica 30 agosto

Mixed Team Event

Le competizioni saranno ospitate dal PalaWojtyla di Martina Franca, dove l’Italia proverà a sfruttare il sostegno del pubblico di casa per conquistare risultati importanti nelle prove individuali e nella gara a squadre.