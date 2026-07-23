Coppa del Mondo di tiro a volo, Sodi settimo nello Skeet: oro ad Al-Athba. Rivivi la finale su Sportface TV

Dopo il primo posto nelle qualificazioni, in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, Niccolò Sodi viene eliminato dopo dodici piattelli nella finale di Hangzhou. Nel femminile doppietta statunitense con Kimberly Rhode davanti a Samantha Simonton.

Si conclude al settimo posto la prova di Niccolò Sodi nello Skeet maschile della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, in corso ad Hangzhou, in Cina.

L’azzurro dell’Aeronautica, primo al termine delle qualificazioni con un eccellente 123/125, non è riuscito a confermare nella finale il rendimento mostrato nelle cinque serie eliminatorie. Sodi ha terminato il proprio percorso dopo appena dodici piattelli, chiudendo con il punteggio di 8/12.

La vittoria è andata al qatariota Rashid Saleh Al-Athba, che nel duello conclusivo ha superato lo spagnolo José Maria Mielgo Moneo per 35-34.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sodi eliminato dopo dodici piattelli

Niccolò Sodi ha concluso la prima sequenza della finale con otto bersagli colpiti sui dodici disponibili.

Lo stesso punteggio è stato ottenuto dal francese Nicolas Le Jeune, classificato ottavo perché aveva terminato le qualificazioni alle spalle dell’italiano. Sodi ha quindi chiuso la gara in settima posizione.

Resta il valore del percorso compiuto nelle eliminatorie, concluse dall’azzurro al comando con soltanto due errori su 125 piattelli e con il successo nello shoot-off che gli aveva assegnato la prima postazione per la finale.

Toguchi e Khangura fuori dopo 24 piattelli

La seconda eliminazione ha coinvolto il giapponese Shotaro Toguchi e l’indiano Gurjoat Khangura, entrambi arrivati a quota 19/24.

Anche in questo caso l’ordine delle qualificazioni ha determinato il piazzamento finale: Toguchi ha terminato quinto, mentre Khangura si è classificato sesto.

Il peruviano Nicolas Pacheco Espinosa è rimasto ai piedi del podio, eliminato in quarta posizione con 25 centri su 28.

Al-Athba supera Mielgo Moneo nel duello per l’oro

La medaglia di bronzo è stata conquistata dal cinese Lyu Jianlin, terzo con il punteggio di 29/32.

Il confronto decisivo ha visto protagonisti Rashid Saleh Al-Athba e José Maria Mielgo Moneo. Al termine dei 36 piattelli regolamentari, il rappresentante del Qatar ha prevalso per una sola lunghezza, imponendosi 35-34 sullo spagnolo.

La classifica della finale maschile

Rashid Saleh Al-Athba, Qatar – 35/36 José Maria Mielgo Moneo, Spagna – 34/36 Lyu Jianlin, Cina – 29/32 Nicolas Pacheco Espinosa, Perù – 25/28 Shotaro Toguchi, Giappone – 19/24 Gurjoat Khangura, India – 19/24 Niccolò Sodi, Italia – 8/12 Nicolas Le Jeune, Francia – 8/12

Skeet femminile, doppietta degli Stati Uniti

Nella finale femminile, priva di tiratrici italiane, gli Stati Uniti hanno conquistato i primi due posti.

Kimberly Rhode ha vinto la gara con 34 piattelli colpiti su 36, precedendo la connazionale Samantha Simonton, medaglia d’argento con 32/36.

Sul terzo gradino del podio è salita la cinese Che Yufei, che ha concluso con 28/32. Quarta la slovacca Monika Stibrava, eliminata con 24/28.

Jiang Yiting quinta dopo il primato nelle qualificazioni

La cinese Jiang Yiting, prima al termine delle qualificazioni, è uscita in quinta posizione con 19/24.

Lo stesso punteggio è stato ottenuto dalla slovacca Vanesa Hockova, classificata sesta a causa del peggior piazzamento nella fase eliminatoria.

Settimo posto per Jiang Chaoyu con 9/12, davanti alla slovacca Danka Hrbekova, ottava con 8/12.

La classifica della finale femminile

Kimberly Rhode, Stati Uniti – 34/36 Samantha Simonton, Stati Uniti – 32/36 Che Yufei, Cina – 28/32 Monika Stibrava, Slovacchia – 24/28 Jiang Yiting, Cina – 19/24 Vanesa Hockova, Slovacchia – 19/24 Jiang Chaoyu, Cina – 9/12 Danka Hrbekova, Slovacchia – 8/12

Per Sodi resta il rammarico di una finale terminata molto presto, dopo una fase di qualificazione condotta da protagonista assoluto. L’azzurro lascia comunque la gara individuale di Hangzhou con il primo posto nei preliminari e un totale di appena due errori nei 125 piattelli affrontati prima dell’ultimo atto.

Rivivi tutte le emozioni su Tiro a Volo TV

Per rivedere tutte le emozioni appuntamento su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, che sta trasmettendo live la competizione https://tv.sportface.it/collections/7e7f8eeb-736d-4223-be87-aeb2d7c9371c