Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Buonfiglio: «Italia Team con circa 500 atleti»

Il presidente del Coni annuncia la delegazione più numerosa della manifestazione, presente in tutte le discipline con 27 Federazioni coinvolte. Il 30 luglio saranno ufficializzati squadra e portabandiera.

L’Italia Team si prepara a essere protagonista ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La delegazione azzurra sarà composta da circa 500 atleti e rappresenterà la squadra più numerosa dell’intera manifestazione.

Ad annunciarlo è stato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, che ha sottolineato il valore dell’appuntamento non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche per Taranto e per tutto il Mezzogiorno.

«L’Italia Team si sta preparando per onorare al meglio l’impegno dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, un appuntamento di grande importanza non soltanto sotto il profilo sportivo, ma anche per la città di Taranto e per tutto il Sud Italia», ha dichiarato Buonfiglio.

L’Italia guida il medagliere storico

Il presidente del Coni ha ricordato il prestigio della tradizione azzurra nella competizione riservata ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

«Lo faremo come da tradizione, consapevoli della storia e del prestigio dell’Italia in questa manifestazione, il cui medagliere per Nazione vede gli azzurri al comando davanti alla Francia».

La partecipazione italiana sarà organizzata in collaborazione con le istituzioni governative, il Comitato Organizzatore e gli enti locali coinvolti nella manifestazione.

«Opereremo in piena condivisione con tutti i soggetti istituzionali», ha aggiunto Buonfiglio.

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Ventisette Federazioni e tutte le discipline

Il Coni è al lavoro insieme alle 27 Federazioni impegnate nei Giochi, con l’obiettivo di garantire il supporto necessario durante la preparazione e lo svolgimento della competizione.

«Insieme al segretario generale Carlo Mornati stiamo lavorando affinché il Coni sia al fianco delle Federazioni, supportandole in tutte le loro necessità, e possa assicurare alle azzurre e agli azzurri le migliori condizioni possibili», ha spiegato il presidente.

L’Italia sarà presente in tutte le discipline previste dal programma ufficiale.

Una delegazione di oltre 700 persone

Accanto ai circa 500 atleti ci saranno oltre 200 componenti dello staff.

La delegazione comprenderà tecnici, allenatori, personale medico e sanitario e addetti alla missione. Nel complesso, l’Italia Team sarà quindi composto da più di 700 persone.

La consistenza della squadra conferma le ambizioni dell’Italia, prima nel medagliere storico dei Giochi del Mediterraneo e intenzionata a onorare al meglio l’edizione organizzata in casa.

Palombi sarà il capo missione

Il ruolo di capo missione sarà affidato ad Alessio Palombi.

Al suo fianco ci saranno tre vice capi missione con compiti specifici: Elisa Santoni sarà responsabile dell’area Sport, Giampiero Pastore seguirà l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport e Danilo di Tommaso si occuperà della Comunicazione e del Cerimoniale.

Il 30 luglio i nomi della squadra e dei portabandiera

La composizione definitiva della delegazione sarà resa nota dopo la chiusura delle iscrizioni.

«Il 30 luglio ufficializzeremo la squadra e i nomi dei due portabandiera», ha annunciato Buonfiglio.

Per l’occasione verrà lanciato anche un sito dedicato all’Italia Team, sul quale saranno pubblicate tutte le informazioni relative alla partecipazione azzurra ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

L’Italia si prepara così ad affrontare l’appuntamento con una delegazione imponente e con l’obiettivo di confermare il proprio ruolo di riferimento nella storia della manifestazione.