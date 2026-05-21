Così Zverev può sorpassare Sinner (e Alcaraz): l’incredibile scenario, c’è la data – Sportface.it

Così Zverev può sorpassare Sinner (e Alcaraz): l’incredibile scenario, c’è la data

Zverev potrebbe ancora superare Sinner, sì, ma servirebbe una combinazione talmente estrema da stare più vicino al romanzo sportivo che alla classifica ATP. La data da cerchiare sarebbe 14 settembre 2026, il giorno dopo la finale dello US Open, quando verrebbero aggiornati i punti dopo Flushing Meadows.

Il calcolo che tiene aperta la porta

Il punto è questo: Sinner sarebbe già certo di restare davanti ad Alcaraz fino a dopo lo US Open, anche perché lo spagnolo risulterebbe fuori fino alla stagione nordamericana. Il vero nome rimasto in piedi, almeno matematicamente, sarebbe Alexander Zverev.

Secondo i calcoli, togliendo i punti in scadenza nei prossimi mesi, al 14 settembre la classifica virtuale sarebbe: Sinner 9.400, Alcaraz 5.160, Zverev 4.030.

Da lì nascerebbe lo scenario: Zverev dovrebbe vincere Roland Garros, Wimbledon e US Open, portando a casa 6.000 punti, mentre Sinner non dovrebbe raccoglierne nessuno da Parigi a New York. In quel caso il tedesco salirebbe a 10.030 e passerebbe davanti all’azzurro.

Perché sembra più un miracolo che una previsione

C’è anche un altro passaggio da non perdere. Sinner sarebbe, comunque, sicuro del numero 1 almeno fino a dopo Cincinnati: anche se Zverev vincesse Roland Garros, Wimbledon, Halle, Montréal e Cincinnati, arriverebbe a 10.530 punti, contro i 10.700 minimi dell’italiano.

Il sorpasso, quindi, non potrebbe arrivare prima dello US Open. E dovrebbe passare da un’impresa enorme: almeno due Slam, forse tre, per un giocatore che in carriera non ne ha ancora vinto uno. Non impossibile per la matematica, molto difficile per il campo.