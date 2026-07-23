Nuovo ct Italia, Maldini conferma: «Guardiola è uno degli obiettivi, abbiamo parlato anche con Ancelotti»

Il direttore tecnico della Nazionale dopo l’incontro con i club di Serie A: «Sento una grande responsabilità, qui c’è un progetto ambizioso». Malagò, Maldini e Leonardo hanno illustrato a Milano il piano per il rilancio del calcio italiano.

Pep Guardiola è uno degli obiettivi per la panchina della Nazionale italiana, ma la Figc ha avviato un confronto anche con Carlo Ancelotti. A confermarlo è stato Paolo Maldini al termine dell’incontro con i club riuniti nella sede della Lega Serie A, in via Rosellini a Milano.

Il nuovo direttore tecnico azzurro ha parlato del progetto di rilancio del calcio italiano, della ricerca del commissario tecnico e delle ragioni che lo hanno convinto ad accettare l’incarico al fianco del presidente federale Giovanni Malagò e dell’advisor Leonardo.

«Guardiola? Non possiamo dare notizie. Avete individuato uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo, ma bisogna verificarne la disponibilità generale», ha dichiarato Maldini.

Maldini: «Una chiamata alle armi»

L’ex capitano della Nazionale e del Milan ha raccontato il peso del nuovo incarico e le ambizioni del progetto federale.

«Sento una grande responsabilità e pressione. Qui c’è un progetto ambizioso. È una chiamata alle armi e quando l’Italia chiama è difficile dire di no».

Maldini ha spiegato di non aver inizialmente conosciuto tutte le difficoltà che avrebbe incontrato, ma di aver percepito la disponibilità delle diverse componenti del calcio italiano a partecipare al cambiamento.

«Non conoscevo le difficoltà iniziali, ma ho sentito la possibilità di fare e la volontà di tutti di partecipare al rinnovamento. Questo è stato importante per la mia scelta, così come la capacità persuasiva del presidente Malagò».

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Il ruolo di Leonardo nel nuovo progetto

Maldini si è soffermato anche sul rapporto con Leonardo, entrato nel progetto come advisor della Federazione.

«Ho messo tutta la mia forza per convincere Leo. Tra noi c’è una totale condivisione di valori e stima», ha spiegato il direttore tecnico.

La struttura costruita dalla nuova Figc prevede una figura che, secondo lo stesso Maldini, non era presente in precedenza.

«La mia figura prima non esisteva», ha sottolineato, facendo riferimento al ruolo di coordinamento tecnico e progettuale che gli è stato affidato.

La Serie A apre al piano della Figc

Durante l’incontro di Milano, i vertici federali hanno illustrato ai rappresentanti delle società il programma per rilanciare la Nazionale e, più in generale, il movimento calcistico italiano.

Maldini ha riferito di aver ricevuto una risposta positiva dai club.

«La Serie A, nell’incontro che abbiamo avuto, ha dato totale disponibilità ad accogliere i nostri progetti sportivi».

Il confronto tra la Federazione e le società rappresenta uno dei primi passaggi del nuovo corso. La scelta del commissario tecnico resta il dossier più urgente, ma il piano punta anche a una collaborazione più ampia nella gestione e nella crescita dei calciatori italiani.

Guardiola e Ancelotti tra i profili contattati

Le parole di Maldini confermano che la Figc ha deciso di partire da allenatori di primissimo livello.

Guardiola è stato riconosciuto come uno degli obiettivi valutati, anche se resta da capire la sua disponibilità ad accettare la panchina azzurra. Il tecnico catalano sarebbe orientato a prendersi un periodo di pausa dopo la lunga esperienza al Manchester City.

La novità è rappresentata dal contatto con Carlo Ancelotti. Maldini non ha fornito ulteriori dettagli sul confronto, limitandosi a spiegare che la Federazione ha ritenuto corretto rivolgersi inizialmente ai migliori allenatori del panorama internazionale.

Resta quindi aperta la ricerca del nuovo commissario tecnico, mentre la Figc prosegue i colloqui prima di arrivare alla scelta definitiva.

L’incontro nella sede della Lega Serie A

Malagò, Maldini e Leonardo sono arrivati nella sede milanese della Lega intorno alle 13. Prima di entrare dall’accesso posteriore si sono limitati a un rapido saluto ai cronisti presenti.

Il confronto con le società è cominciato poco dopo le 13.30. Tra i dirigenti presenti figuravano Beppe Marotta per l’Inter, Paolo Scaroni per il Milan, Giovanni Carnevali e Giorgio Chiellini per la Juventus.

Hanno partecipato anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, gli amministratori delegati di Monza e Parma Mauro Baldissoni e Federico Cherubini e il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi.

Lazio, Roma, Frosinone, Napoli e Genoa hanno seguito l’assemblea da remoto.

Gli altri temi discussi dai club

Prima dell’incontro con i rappresentanti della Figc, l’assemblea della Lega Serie A ha affrontato diversi argomenti amministrativi e commerciali.

Tra i punti all’ordine del giorno figuravano la vendita dei diritti televisivi all’estero, l’approvazione del budget della Lega e le nuove linee guida dell’Osservatorio relative alla vendita dei biglietti per gli stadi.

La giornata milanese ha però assunto un rilievo particolare soprattutto per il confronto sul futuro della Nazionale e per le prime dichiarazioni ufficiali di Maldini sul percorso avviato per individuare il nuovo ct.

Sui nostri canali social è possibile vedere le immagini dell’assemblea attraverso i nostri inviati presenti a Milano.elotti».

«Qui c’è un progetto ambizioso. Quando l’Italia chiama è difficile dire di no».

📸 Immagini dell’assemblea sui nostri social.

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