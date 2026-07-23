Senior Open 2026, il Major degli over 50 in diretta su Sky e NOW: orari e programma

Da giovedì 23 a domenica 26 luglio il torneo sul King’s Course di Gleneagles. Tra i protagonisti più attesi Pádraig Harrington, Darren Clarke e Jamie Donaldson.

Il grande golf torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con l’ISPS Handa Senior Open 2026. Da oggi, giovedì 23 luglio, a domenica 26 luglio i migliori giocatori over 50 si sfideranno sul King’s Course di Gleneagles, in Scozia.

Il torneo rappresenta l’unico dei cinque Major senior disputato al di fuori degli Stati Uniti. Tutte le quattro giornate saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con collegamento ogni giorno a partire dalle ore 14.30.

Harrington tra i giocatori più attesi

Gli occhi saranno puntati soprattutto su Pádraig Harrington, quinto golfista nella storia capace di vincere sia il The Open Championship sia l’ISPS Handa Senior Open.

Tra gli altri protagonisti da seguire figurano Darren Clarke e Jamie Donaldson. Quest’ultimo guida la classifica dello Staysure Legends Tour Order of Merit e arriverà in Scozia con l’obiettivo di confermarsi ai vertici del circuito.

Il King’s Course di Gleneagles ospiterà così quattro giornate di gara che riuniranno alcuni dei più importanti interpreti internazionali del golf senior.

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ISPS Handa Senior Open, dove vederlo in tv e streaming

La prima giornata dell’ISPS Handa Senior Open sarà trasmessa oggi, giovedì 23 luglio, dalle ore 14.30 su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

Lo stesso orario è previsto anche per la seconda giornata di venerdì 24 luglio, per il terzo round di sabato 25 e per l’atto conclusivo di domenica 26 luglio.

La competizione sarà disponibile con il commento originale.

Approfondimenti e aggiornamenti troveranno spazio anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, nella sezione premium Sky Sport Insider, sull’app Sky Sport e attraverso gli account social ufficiali dell’emittente.

Il programma completo su Sky Sport Golf e NOW

Giovedì 23 luglio

Ore 14.30: prima giornata, commento originale

Venerdì 24 luglio

Ore 14.30: seconda giornata, commento originale

Sabato 25 luglio

Ore 14.30: terza giornata, commento originale

Domenica 26 luglio

Ore 14.30: quarta e ultima giornata, commento originale

Quattro giorni di diretta accompagneranno dunque il Major senior dalla prima partenza fino all’assegnazione del titolo sul percorso scozzese di Gleneagles.