Giochi del Mediterraneo 2026, otto azzurri nel taekwondo: assenti Dell’Aquila e Alessio

L’Italia gareggerà il 22 e 23 agosto al Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra con quattro uomini e quattro donne. Touiar e Baretta guidano una squadra che punta alle medaglie nelle otto categorie olimpiche.

L’Italia ha definito la squadra di taekwondo per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Saranno otto gli atleti azzurri impegnati nelle altrettante categorie di peso olimpiche, con le gare in programma sabato 22 e domenica 23 agosto al Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra.

La Nazionale padrona di casa dovrà fare a meno delle due principali stelle del movimento, Vito Dell’Aquila e Simone Alessio. Il gruppo selezionato resta comunque competitivo e si presenterà con l’obiettivo di conquistare diverse medaglie.

I quattro azzurri del settore maschile

La squadra italiana maschile sarà composta da Abderrahman Touiar nella categoria fino a 58 chilogrammi, Dennis Baretta nei -68 kg, Angelo Mangione nei -80 kg e Mattia Molin nella categoria oltre gli 80 kg.

Touiar e Baretta arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato il podio agli Europei. I due risultati rappresentano una delle principali garanzie per l’Italia in vista delle gare di Massafra.

Ambizioni importanti anche per Mangione e Molin, indicati tra gli atleti in grado di inserirsi nella lotta per le medaglie nelle rispettive categorie.

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Le quattro convocate per il torneo femminile

Nel settore femminile l’Italia schiererà Lucrezia Maloberti nei -49 kg, Anna Frassica nei -57 kg, Anna Gertrud Gruber nei -67 kg e Ana Ciuchitu nella categoria oltre i 67 kg.

Maloberti e Frassica hanno sfiorato il podio agli ultimi Europei di Monaco di Baviera, dimostrando di poter competere con le migliori atlete continentali.

La squadra femminile sarà completata da Gruber e Ciuchitu, chiamate a sfruttare anche il sostegno del pubblico di casa per provare a raggiungere le fasi decisive del torneo.

Le assenze di Dell’Aquila e Alessio

Non prenderanno parte ai Giochi del Mediterraneo Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, i due nomi più prestigiosi del taekwondo italiano.

La loro assenza priverà la Nazionale di due riferimenti internazionali, ma offrirà agli altri convocati la possibilità di assumersi maggiori responsabilità e ritagliarsi un ruolo da protagonisti.

L’Italia punterà quindi su una formazione composta da atleti già capaci di ottenere risultati importanti e da profili intenzionati a sfruttare l’occasione rappresentata dalla competizione organizzata in casa.

Gli otto convocati dell’Italia nel taekwondo

Uomini

Abderrahman Touiar – categoria -58 kg

Dennis Baretta – categoria -68 kg

Angelo Mangione – categoria -80 kg

Mattia Molin – categoria +80 kg

Donne

Lucrezia Maloberti – categoria -49 kg

Anna Frassica – categoria -57 kg

Anna Gertrud Gruber – categoria -67 kg

Ana Ciuchitu – categoria +67 kg

Quando si disputano le gare

Il torneo di taekwondo dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 si svolgerà sabato 22 e domenica 23 agosto.

Le otto categorie olimpiche saranno ospitate dal Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra, dove l’Italia proverà a trasformare il vantaggio di gareggiare davanti al pubblico di casa in risultati di prestigio.

Pur senza Dell’Aquila e Alessio, gli azzurri si presenteranno con una squadra equilibrata e con concrete possibilità di salire più volte sul podio.