Ranking Atp e Wta aggiornati: Sinner insegue Alcaraz, Paolini resta ottava

Nessun cambiamento al vertice della classifica mondiale all’inizio della stagione sulla terra battuta. Shelton sale all’ottavo posto, mentre l’Italia piazza venti giocatori tra i primi 255 del ranking.

Sinner insegue Alcaraz alla vigilia di Montecarlo

La nuova classifica Atp conferma la stabilità al vertice del tennis mondiale. Carlos Alcaraz resta numero uno davanti a Jannik Sinner e Alexander Zverev nel giorno in cui prende il via il Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento della stagione su terra battuta.

L’altoatesino guarda con attenzione agli scenari di classifica: con 12.400 punti ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente allo spagnolo, che guida con 13.590 e ha raggiunto quota 66 settimane complessive da numero uno del mondo.

Un solo cambiamento nella Top 10: Ben Shelton guadagna una posizione salendo all’ottavo posto e superando Taylor Fritz.

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Italia protagonista con 20 giocatori nei primi 255

Il movimento azzurro continua a confermare una presenza consistente nelle zone alte del ranking. Sono venti gli italiani presenti tra i primi 255 del mondo, un dato che colloca l’Italia alle spalle dei soli Stati Uniti.

Grande attenzione anche per Lorenzo Musetti, chiamato a difendere la sua posizione di vertice in un periodo particolarmente delicato della stagione. Il carrarino è quinto con 4.265 punti e deve guardarsi dalla concorrenza di Alex de Minaur (4.095) e Felix Auger-Aliassime (4.000).

Tra gli altri italiani, Flavio Cobolli e Luciano Darderi scivolano rispettivamente al numero 16 e 21 della classifica. Restano nella Top 100 anche Lorenzo Sonego (66), Mattia Bellucci (79) e Matteo Berrettini (90).

Ranking Wta: Paolini conferma l’ottavo posto

In campo femminile Jasmine Paolini resta la migliore italiana in classifica, confermando l’ottava posizione nel ranking Wta. Elisabetta Cocciaretto guadagna una posizione salendo al numero 42, risultando l’unica altra azzurra tra le prime cento giocatrici del mondo.

Al vertice resta Aryna Sabalenka con 11.025 punti, davanti a Elena Rybakina (8.108) e Coco Gauff (7.278). Seguono Iga Swiatek, Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Elina Svitolina e la stessa Paolini.

Più indietro le altre italiane: Lucrezia Stefanini è numero 147, precedendo Nuria Brancaccio (152) e Lucia Bronzetti (163).

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