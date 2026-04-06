Sportface domani sbarca su Amazon Prime Video: ecco il palinsesto del 7 aprile

Il grande giorno sta per arrivare: Sportface farà il suo ingresso ufficiale su Amazon Prime Video con una programmazione ricca, dinamica e pensata per raccontare lo sport da prospettive diverse, tra storie, approfondimenti e intrattenimento.

L’appuntamento è fissato per il 7 aprile alle ore 20, con una prima serata che coinvolgerà appassionati e curiosi

SAVE THE DATE, il 7 aprile alle 20 inizia una nuova avventura per lo sport in streaming

Sportface sbarca su Amazon Prime Video

Un nuovo modo di raccontare lo sport

Con questo debutto su Amazon Prime Video, Sportface inaugura un progetto editoriale che unisce narrazione, approfondimento e spettacolo, portando in streaming storie di atleti, discipline e valori sportivi.

Dai documentari alle serie originali, passando per film iconici e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport mondiale, il palinsesto si presenta come un viaggio completo tra emozioni, sacrifici e grandi imprese.

Il palinsesto del 7 aprile (dalle ore 20.00)

La serata inaugurale si aprirà con una selezione dei format originali Sportface:

Fate – Stagione 1

Una web serie sulle FATE, ossia le atlete della nazionale juniores di ginnastica artistica femminile

Battiti Olimpici – Stagione 1

Mente, corpo, tecnica, strategia. Nello sport di alto livello ogni aspetto è fondamentale, sin da quando si è bambini. Preparare un’Olimpiade è quanto di può complesso possa esistere per un atleta e proprio per questo il ruolo dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI può fare la differenza.

5 Cerchi

Cinque curiosità in grado di dipingere un (mini) ritratto dei nostri atleti olimpici, tra allenamenti, successi sportivi ed aneddoti personali.

A seguire, spazio alle grandi storie:

Furious – La storia di Andrew Howe

Andrew Howe è stato uno dei talenti più fulgidi dell’atletica leggera italiana. Vivendo gioie e dolori, record e infortuni, Andrew ha raccontato la sua storia senza filtri.

There’s Only One Jimmy Grimble

Film cult ambientato nella Manchester dei primi anni 2000, dedicato al calcio e ai sogni dei più giovani

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Nei giorni a seguire la programmazione si arricchirirà ulteriormente, con contenuti esclusivi, nuovi episodi e film

Film ed eventi speciali

Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi , dedicato a Cristiano Ronaldo

, dedicato a Ronaldo vs Messi: Face Off , il confronto tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

, il confronto tra e Look Beyond – Lo Sguardo Oltre , emozionante racconto dal mondo del rugby

, emozionante racconto dal mondo del rugby Il profeta del gol, un film-documentario del 1976 scritto e diretto da Sandro Ciotti, un ritratto di Cruijff, indimenticato campione dell’Ajax e volto emblematico di quel calcio totale con cui il gioco del pallone ha visto aprirsi la sua era moderna

Format originali prodotti da Sportface come Old but Gold, Sport is My Life, Shakerati e Scienza dello Sport TMSC

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