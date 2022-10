Ranking Atp aggiornato a lunedì 10 ottobre: Taylor Fritz fa il suo esordio in top-ten

Il ranking ATP aggiornato a lunedì 10 ottobre 2022. Diversi movimenti tra i primi dieci, a partire da Stefanos Tsitsipas, che supera Zverev in quinta piazza. Djokovic dopo il successo di Astana e i relativi 500 punti resta sempre settimo, ma diminuisce il gap dai primi cinque. Il vero traguardo è quello festeggiato da Taylor Fritz, che con la vittoria di Tokyo entra per la prima volta nei primi dieci al mondo: questa settimana è numero otto. Chi gli lascia spazio è Hubert Hurkacz, che torna in undicesima posizione. Nessun cambiamento per quanto concerne Sinner e Berrettini, mentre Musetti (-1), Sonego (-1) e Fognini (-2) perdono qualcosa. Di seguito il ranking aggiornato nel dettaglio.

RANKING ATP AGGIORNATO A LUNEDI’ 10 OTTOBRE

Carlos Alcaraz 6740 Rafael Nadal 5810 Casper Ruud 5645 Daniil Medvedev 5245 Stefanos Tsitsipas 5065 Alexander Zverev 5040 Novak Djokovic 4320 Taylor Fritz 3510 Andrey Rublev 3480 Cameron Norrie 3445

12. Jannik Sinner 3040

16. Matteo Berrettini 2360

28. Lorenzo Musetti 1437

51. Lorenzo Sonego 960

59. Fabio Fognini 81