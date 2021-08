Qualificazioni Wta Cluj 2021: Stefanini cade a un passo dal traguardo, Ormaechea rimonta

by Davide Triolo

Lucrezia Stefanini - Foto Marta Magni

Paula Ormaechea ha sconfitto Lucrezia Stefanini con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-4, approdando al tabellone principale del Wta 250 di Cluj-Napoca 2021. Grande rammarico per la giovane italiana, sotto i riflettori anche a Palermo, in quanto avanti di un set e performante anche nel secondo parziale; la maggiore esperienza dell’argentina ha fatto la differenza nei momenti importanti, a partire dal tie-break che le ha spianato la strada per il successo. Dopo un 6-6 corretto per i valori espressi in campo dalle due giocatrici, Ormaechea è riuscita a prevalere di misura per 7-5, riuscendo a far suo il tie e giocando un brutto scherzo all’azzurra dal punto di vista psicologico. L’italiana ha rischiato immediatamente di inseguire all’alba del set decisivo, sebbene abbia resistito alle offensive insidiose dell’opponente sudamericana, quantomeno sino al 3-3. Due giochi consecutivi in favore dell’argentina sul finire di match, ma sussulto della toscana e contro-break; nuovo passo falso italiano nel decimo game e vittoria tutto sommato meritata della tennista di Sunchales, seppur Stefanini abbia dimostrato di poter tenerle testa sino all’ultimo 15 disponibile. I colpi a due mani dell’italiana hanno recato gravi difficoltà a Ormaechea, sebbene quest’ultima sia riuscita a porre rimedio con le consuete soluzioni tattiche che la contraddistinguono. Argentina in main draw, azzurra eliminata all’ultimo atto della fase preliminare.

