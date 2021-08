Qualificazioni Wta Cluj 2021: Stefanini batte Cadantu e punta al main draw, due azzurre out

by Davide Triolo

Lucrezia Stefanini - Foto Marta Magni

Lucrezia Stefanini ha la determinazione giusta per raggiungere il tabellone principale del Wta 250 di Cluj-Napoca 2021. La giovane azzurra ha dimostrato quanto sostenuto durante il primo e ostico turno delle qualificazioni al torneo di scena in Romania, battendo la giocatrice di casa e più quotata Alexandra Cadantu per 3-6, 6-2, 6-0. Dopo l’ottima prestazione al Wta 250 di Palermo 2021, conclusa tristemente con una sconfitta al terzo set contro Astra Sharma, l’italiana non ha lasciato scampo all’opponente. Romena in vantaggio di un parziale e virtualmente lanciata verso la vittoria finale, frenata dai colpi a due mani della pragmatica Stefanini. L’atleta classe ’98 sfiderà l’argentina Paula Ormaechea per un posto nel main draw di Cluj, tentando di contrastare l’esperienza della testa di serie numero 3. Sconfitte invece per le altre due azzurre in lotta per il tabellone principale, ovvero Martina Di Giuseppe e Jessica Pieri. La romana ha ceduto il passo alla testa di serie numero 1 e favorita alla vigilia, Panna Udvardy per 6-1, 6-3; Vanessa Popa Teiusanu ha peraltro sconfitto la toscana per 7-6(4), 7-5, da assoluta outsider. Ad attendere Lucrezia Stefanini in MD c’è Martina Trevisan, presente di diritto grazie alla propria classifica.

