Novak Djokovic agli Australian Open, rabbia sui social: “Vergogna”, “E le regole?”

by Mattia Zucchiatti 20

Un permesso speciale per ragioni mediche permetterà a Novak Djokovic di partecipare agli Australian Open, in programma a Melbourne dal 17 gennaio, dopo un lungo periodo di incertezza legato ad uno stato vaccinale mai ufficializzato, ma sostanzialmente chiaro. “Buon anno a tutti! Vi auguro tutta la salute, l’amore e la felicità in ogni momento presente e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta”, è il post del numero 1 al mondo. Tante le polemiche, soprattutto sui social. “L’esenzione al tennista numero 1 al mondo: il peggior servizio possibile per chi da mesi prova a far passare il messaggio sull’utilità del vaccino”, scrive il giornalista Fabrizio Biasin sul suo profilo. Perplesso anche Stefano Meloccaro: “Ad occhio non parrebbe un bel messaggio“. Ci va giù pesante Mauro Berruto: “Questa notizia è uno scandalo clamoroso, un precedente dalla pericolosità inaudita e merita soltanto il disgusto di tutti gli sportivi che credono nel rispetto delle regole“.

Tra gli utenti c’è chi annuncia che non guarderà il torneo: “Una vergogna, mi viene da vomitare”, e chi arriva a dire che “Djokovic è la vergogna del tennis”. Una decisione che per Gianluigi potrebbe “far gongolare i no vax“. Ma c’è anche chi è favorevole. Scrive Federico: “Tutti indignati per “il caso” Djokovic. Io sono stra contento. 1. Perché il numero 1 potrà giocare. 2. Perché non mi sembrava giusto non fare giocare a tennis un giocatore perché senza vaccino“. Ma nel complesso il coro generale è uno solo: “Le regole devono essere uguali per tutti”.

“Lo stato australiano concede a #Djokovic l’esenzione dal vaccino: giocherà gli #AustralianOpen”. L’esenzione al tennista numero 1 al mondo: il peggior servizio possibile per chi da mesi prova a far passare il messaggio sull’utilità del vaccino. Bah. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 4, 2022

Questa notizia è uno scandalo clamoroso, un precedente dalla pericolosità inaudita e merita soltanto il disgusto di tutti gli sportivi che credono nel rispetto delle regole.#Tennis #Djokovic @SkySport https://t.co/donjskPcSb — Mauro Berruto (@mauroberruto) January 4, 2022

Novak Djokovic jugará el Open de Australia sin vacunar. Solo se lo permiten a él. A nadie más. Vergüenza histórica en el tenis. O todos o ninguno. Privilegios, no. Si no quiere vacunarse, ok, que no lo haga, pero las reglas para todos. Vergüenza histórica en el tenis. — David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) January 4, 2022

Nulla contro Djokovic anche perché non sono un amante del tennis, ma le regole devono essere uguali per tutti — Claudio (@clamark80) January 4, 2022

Contento che giochi perché vedremo un torneo migliore, ma allora le regole che le mettiamo a fare? — Pietro Michieletto (@pietromichi) January 4, 2022

Tutti indignati per “il caso” Djokovic. Io sono stra contento. 1. Perché il numero 1 potrà giocare. 2. Perché non mi sembrava giusto non fare giocare a tennis un giocatore perché senza vaccino. #Covid #Djokovic #AO2022 pic.twitter.com/M78b1byFAT — Federico (@FAP3456) January 4, 2022

Difficile accettarlo…sono decisioni sbagliate che fanno gongolare i no-vax, no-covid — Gianluigi (@Gianlui78807380) January 4, 2022