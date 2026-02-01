Musetti infortunato: quando torna e quali tornei salta

Ci sono aggiornamenti importanti sull’infortunio di Lorenzo Musetti: l’italiano sarà costretto a saltare diversi appuntamenti in programma a febbraio

Dal sogno agli inferi, il passo è stato breve per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro, stabilmente in top 10 nel ranking, stava giocando un grande Australian Open, forse anche un filino meglio rispetto al connazionale Jannik Sinner, che poi si è fermato in semifinale.

Eppure il momento di raccolta non è mai davvero arrivato. Infatti, è stato costretto a fermarsi contro Novak Djokovic (poi battuto in finale da Alcaraz), nonostante due set di vantaggio contro il fenomeno serbo. Il motivo è un fastidioso infortunio all’adduttore della coscia, che l’ha costretto al ritiro.

Nelle ultime ore, dopo la grande amarezza per il finale a Melbourne, sono arrivate novità sostanziali rispetto alle condizioni di Musetti dopo il ko muscolare subito. Non si tratta di un infortunio banale, infatti, sarà costretto a saltare diversi tornei in programma.

Musetti si ferma: l’obiettivo è tornare per Indian Wells?

Il numero 5 al mondo ha annunciato con un post social la sua assenza per i tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro, inizialmente previsti nel suo calendario: “In questo momento la mia priorità é concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo”, ha sottolineato.

A questo punto, è probabile che salti anche l’ATP 500 di Acapulco, previsto dal 23 al 28 febbraio. Di fatto, così facendo, salterebbe tutti i tornei di febbraio, per poi tornare a marzo per Indian Wells tra il 4 ed il 15 marzo. Poi ci sarà Miami e la stagione sulla terra rossa, dove vuole arrivare al top.