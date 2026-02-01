Europei di biathlon, Italia quarta nella staffetta maschile a Sjusjøen. Quinte le azzurre

Giornata conclusiva degli Europei di biathlon in Norvegia: la staffetta maschile azzurra sfiora il podio chiudendo quarta, mentre la squadra femminile termina al quinto posto. Oro alla Norvegia tra gli uomini, alla Francia tra le donne.
Staffetta maschile: podio sfiorato, Italia quarta
Si ferma ai piedi del podio la prova dell’Italia nella staffetta maschile che ha aperto l’ultima giornata dei Campionati Europei di biathlon a Sjusjøen, in Norvegia. Il quartetto composto da Daniele Cappellari, Didier Bionaz, Marco Barale e Christoph Pircher conclude la gara in quarta posizione, pagando soprattutto qualche difficoltà al poligono.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Il titolo continentale va alla Norvegia, che nonostante un giro di penalità e otto ricariche chiude in 1h17’08”4, grazie alla frazione decisiva di Isak Frey, capace di fare la differenza nel finale. Secondo posto per la Germania (2 giri di penalità e 10 ricariche) a 6”5, terza la Francia (1+13) a 55”2.
Alle spalle dei transalpini si inserisce l’Italia, con un distacco finale di 1’45”, frutto di una gara combattuta ma segnata da due giri di penalità e dieci ricariche complessive.
La gara degli azzurri, fra recuperi e difficoltà al tiro
In avvio Cappellari utilizza tre ricariche nella frazione di lancio, consegnando il testimone a Bionaz in ottava posizione. Il valdostano, pur incappando in due giri di penalità, riesce a risalire fino al quinto posto, portandosi a poco più di 28 secondi dalla zona medaglie a metà gara.
Buona anche la prova di Marco Barale, solido al poligono con un solo errore, che mantiene l’Italia in quinta posizione prima di lanciare Pircher nell’ultima frazione. Nel finale, però, lo strappo decisivo di Frey e la maggiore regolarità di Germania e Francia chiudono definitivamente la corsa al podio per gli azzurri.
Staffetta femminile: Italia quinta, gara solida ma lontana dalle medaglie
Quinto posto invece per la staffetta femminile, con Samuela Comola, Martina Trabucchi, Fabiana Carpella e Linda Zingerle protagoniste di una prova ordinata ma mai realmente in lotta per le prime tre posizioni.
Il successo va alla Francia, che si impone in 1h12’53”1 (0 giri di penalità e 8 ricariche), precedendo la Germania di 16”6 e la Norvegia di 56”0. Ai piedi del podio chiude la Svezia, mentre l’Italia termina quinta a 1’56”6.
Da sottolineare l’ottima gestione del tiro delle azzurre, con sole cinque ricariche complessive, a conferma di una gara tecnicamente pulita, anche se penalizzata sul piano del ritmo sugli sci.
Bilancio europeo
Si chiudono così i Campionati Europei di Sjusjøen per l’Italia, con segnali incoraggianti soprattutto in chiave di solidità di squadra, ma con il rammarico per un podio maschile soltanto sfiorato nell’ultima giornata.