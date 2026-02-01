Atletica, il grande ritorno di Desalu: record personale dopo 4 anni

Fausto Desalu ha iniziato la stagione con un’ottima prova sui 60 metri: ha migliorato il suo primato personale dopo anni

I campioni non mollano, anzi tornano più forti di prima. È un po’ la storia di Fausto Desalu, campione olimpico di Tokyo 2020 nella 4×100, che ha iniziato al meglio la nuova stagione, o meglio con premesse piuttosto positive.

Quest’anno ha deciso di cambiare strategie e ha scelto di riprendere il filo con le competizioni al coperto dopo un po’ di assenza. I risultati sono davvero incoraggianti: oggi era in gara al PalaCasali di Ancona, dove si disputeranno tra poco meno di un mese i Campionati Italiani Indoor.

Nella batteria, è riuscito a segnare sui 60 metri un ottimo tempo di 6.71, poi ha vinto la finale migliorando ulteriormente questo punteggio e chiudendo a 6.66. La grande novità, però, è un’altra: dopo quattro anni, è riuscito anche a migliorare il suo record personale di un centesimo. E ora può solo crescere di condizione e sprint.

Il giorno di Desalu: com’è andata la gara

Ricordiamo, inoltre, che Desalu è uno specialista dei 200 metri, e si è laureato campione d’Italia anche sui 100 metri, motivo per cui gli addetti ai lavori credono che ci siano buoni margini nelle competizioni al coperto.

Desalu ha avuto la meglio sul 22enne Stefano Abbinante, che ha chiuso con il personale di 6.72, e Mario Lambrughi, che ha fatto segnare il tempo di 6.74, ma in realtà è specialista dei 400 ostacoli, e ha fatto ritorno all’atletica dopo il bob. Insomma, non resta che aspettare e ammirare ancora Desalu in pista.