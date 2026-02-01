Europei pista 2026, Italia subito protagonista a Konya: record, semifinali e caccia alle medaglie

Ottimo avvio per gli azzurri agli Europei di ciclismo su pista a Konya: record italiano nell’inseguimento femminile, qualificazioni centrate in tutte le prove a squadre, Boscaro in finale nell’eliminazione. Stasera si assegnano i primi titoli.

Inseguimento a squadre femminile: record italiano e secondo tempo

La prima mattinata degli Europei su pista 2026 in corso a Konya, in Turchia, regala subito una notizia di grande peso per l’Italia. Il quartetto dell’inseguimento femminile, composto da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini, firma infatti il nuovo record italiano già nelle qualificazioni, fermando il cronometro su 4’07”365.

Un tempo che vale la seconda posizione provvisoria, alle spalle soltanto della Germania, capace di un eccellente 4’06”509, e davanti alla Gran Bretagna, terza e molto vicina al tempo azzurro. Per l’Italia si tratta di un risultato di spessore anche dal punto di vista tecnico, considerando l’inserimento della giovane Sanarini in un quartetto di grande esperienza.

Il nuovo primato abbassa il precedente record nazionale (4’07”491), stabilito alle semifinali olimpiche di Parigi. Domani alle 14:49, le azzurre affronteranno nel primo turno proprio la Gran Bretagna, mentre la Germania se la vedrà con la Francia.

Inseguimento maschile: semifinale centrata, ora la Danimarca

Buona anche la prova del quartetto maschile, formato da Francesco Lamon, Etienne Grimod, Renato Favero e Niccolò Galli, che chiude le qualificazioni al quarto posto con il tempo di 3’47”637, centrando l’accesso alla semifinale.

Il miglior crono è della Danimarca (3’44”405), davanti a Gran Bretagna e Svizzera. Proprio contro i danesi, dominatori della specialità, l’Italia scenderà in pista domani alle 15:16, in una sfida decisamente impegnativa.

Velocità a squadre maschile: Italia terza e in corsa per il podio

Ottime indicazioni arrivano anche dalla velocità a squadre maschile. Il terzetto azzurro composto da Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta chiude le qualificazioni con il terzo tempo in 42”555, alle spalle della Gran Bretagna (42”214) e della Repubblica Ceca (42”554), praticamente appaiata all’Italia.

Da segnalare la sorprendente settima posizione dei Paesi Bassi, con un Harrie Lavreysen apparso sottotono. Stasera alle 19:14, l’Italia affronterà la Polonia nel primo turno con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finale.

Velocità a squadre femminile: azzurre qualificate

Missione compiuta anche per il team sprint femminile. Miriam Vece, Siria Trevisan e Matilde Cenci chiudono le qualificazioni al settimo posto con il tempo di 47”765, centrando la qualificazione alla fase successiva.

Il miglior crono è dei Paesi Bassi, davanti a Germania e Gran Bretagna. Stasera alle 19:00, le azzurre affronteranno però un ostacolo durissimo: la Germania, una delle corazzate della specialità.

Eliminazione maschile: Boscaro in finale

Buone notizie anche dall’eliminazione maschile. Davide Boscaro supera senza problemi la batteria di qualificazione, chiudendo quarto alle spalle di Bor Ebner, Tobias Aagaard Hansen e Mats Poot, e stacca il biglietto per la finale in programma questa sera.

L’azzurro sarà tra i protagonisti della corsa alle medaglie insieme a nomi di primo piano come Jules Hesters, Tim Torn Teutenberg e Sebastian Mora Verdi.

Scratch femminile: Baima per l’Italia

La sessione serale assegnerà anche il primo titolo continentale, quello dello scratch femminile. Per l’Italia sarà in gara Anita Baima, chiamata a sostituire l’assenza della campionessa uscente Martina Fidanza. Tra le principali favorite figurano Anita Yvonne Stenberg, Hélène Hesters e Imogen Wolff.

Il programma della sessione serale (orari italiani)

19:00 – Donne, velocità a squadre (1° turno)

19:14 – Uomini, velocità a squadre (1° turno)

19:28 – Donne, scratch (finale 10 km)

19:45 – Uomini, eliminazione (finale)

20:10 – Donne, velocità a squadre (finali)

20:17 – Uomini, velocità a squadre (finali)

Dove vedere le gare

La sessione serale sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay Sport 1. Le gare saranno inoltre disponibili in diretta su Eurosport 2 e Discovery+, con differita su RaiSport nella notte.

Un avvio che fa ben sperare

L’Italia apre così gli Europei di Konya con tutte le squadre qualificate, un record nazionale, e concrete possibilità di podio già dalla prima giornata. Segnali importanti in vista delle prossime sfide continentali.