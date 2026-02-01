Europei di pallanuoto, Italia travolgente: Francia ko 24-5, Setterosa in semifinale

Prova di forza delle azzurre a Funchal: dopo il ko con la Grecia, l’Italia reagisce con una prestazione dominante contro la Francia e conquista l’accesso alle semifinali europee.
Setterosa senza freni: semifinale conquistata
Missione compiuta per il Setterosa, che supera la Francia con un netto 24-5 e si qualifica alle semifinali dei Campionati Europei di pallanuoto femminile in corso a Funchal. Una gara a senso unico, che consente all’Italia di chiudere il Gruppo E al secondo posto, alle spalle della Grecia, riscattando immediatamente la sconfitta dell’esordio nella seconda fase.
La squadra guidata da Carlo Silipo tornerà in vasca martedì alle 20:15 per la semifinale contro la vincente del Gruppo F, da cui uscirà una tra Olanda, Spagna e Ungheria.
Ranalli trascina, attacco corale azzurro
Prestazione offensiva devastante per l’Italia, trascinata dai cinque gol di Ranalli, con triplette di Bettini, Papi e Tabani. Una prova di forza collettiva, certificata anche dall’eccellente rendimento in superiorità numerica (7/8) e dai quattro rigori trasformati.
Il match si indirizza subito nel primo quarto, chiuso 8-1, con le azzurre capaci di colpire in ogni fase del gioco e di mettere pressione continua alla difesa transalpina.
La partita: dominio dall’inizio alla fine
L’Italia apre le marcature con una superiorità numerica finalizzata da Gant su assist di Bacelle, che poco dopo si procura anche il rigore trasformato da Ranalli. Il parziale cresce rapidamente: Marletta, ancora Ranalli e Papi portano il punteggio sull’8-1 al primo intervallo.
Nel secondo tempo la Francia prova a reagire in sei contro cinque, ma l’Italia risponde con un nuovo allungo firmato da Leone e Tabani, arrivando all’inversione di campo sull’11-2.
Il terzo parziale è un monologo azzurro: 5-0 di break con Bettini, Papi e Ranalli protagoniste, per il 16-2 che di fatto chiude la sfida. Nel quarto tempo spazio anche a Santapaola tra i pali, senza che cambi l’inerzia della gara: l’Italia dilaga fino al 24-5 finale.
Tabellino
Italia-Francia 24-5
Italia: Condorelli, Tabani 3, Leone 2, Bacelle, Gant 1, Cergol 1 (rig.), Giustini 1 (rig.), Bianconi 2, Marletta 2, Ranalli 5 (3 rig.), Cocchiere 1, Bettini 3, Santapaola, Papi 3.
All. Silipo.
Francia: Lefebvre, Andres, Boughrara, Bouloukbachi 2, Banchi, Benlekbir, Di Fraja, Heurtaux 1, Vernoux 2, Cilic Pegourie, Raspo, Duflos, Secheresse, Burle.
All. Derenty.
Parziali: 8-1, 3-1, 5-0, 8-3.
Classifiche dopo la seconda fase
Gruppo E (1°-8° posto): Grecia 6, Italia 6, Croazia 3, Francia 0
Gruppo F (1°-8° posto): Olanda 6, Ungheria 3, Spagna 3, Israele 0
Ora la semifinale
Archiviata la pratica francese, il Setterosa guarda ora alla semifinale, con la consapevolezza di aver ritrovato solidità, ritmo e fiducia. L’Italia torna tra le migliori quattro d’Europa con una prestazione che manda un segnale chiaro a tutte le avversarie.