Europei pista, Italia sul podio: bronzo nella team sprint maschile a Konya

Bianchi, Predomo e Minuta conquistano la prima medaglia azzurra agli Europei di ciclismo su pista in Turchia. Quinta piazza per Baima e Boscaro nelle prove individuali.

Prima medaglia azzurra a Konya

L’Italia apre il proprio medagliere agli Europei di ciclismo su pista di Konya con una medaglia di bronzo nella team sprint maschile. Sul veloce anello turco, Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta salgono sul terzo gradino del podio al termine di una gara di alto livello, confermando la solidità del settore velocità azzurro.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nella finale per il bronzo, il terzetto italiano ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca, chiudendo con il tempo di 42.285, infliggendo agli avversari un distacco di 108 millesimi.

Il percorso verso il podio

Gli azzurri avevano già mostrato ottime sensazioni nelle qualificazioni, chiuse con il terzo tempo (42.555) alle spalle proprio dei cechi. Nel primo turno eliminatorio, Bianchi, Predomo e Minuta hanno poi superato con autorità la Polonia, fermata con il tempo di 43.069 contro il 42.318 dell’Italia, guadagnandosi l’accesso alla finale per il podio.

La finale per l’oro ha visto invece il successo della Francia, capace di imporsi per pochi millesimi sulla Gran Bretagna in una sfida serratissima (41.789 contro 41.795).

Donne e prove individuali

Nella team sprint femminile, l’Italia si è fermata nel turno successivo alle qualificazioni. Miriam Vece, Siria Trevisan e Matilde Cenci, dopo aver centrato l’accesso alla fase decisiva con il settimo tempo, si sono arrese alla Germania, una delle formazioni più solide del panorama europeo.

Per quanto riguarda le prove non olimpiche, arrivano due quinti posti azzurri:

Anita Baima ha chiuso al 5° posto nello scratch femminile ,

Davide Boscaro ha ottenuto lo stesso piazzamento nell’eliminazione maschile, restando a ridosso del podio.

Segnali positivi in avvio di Europeo

Il bronzo nella team sprint maschile rappresenta un avvio incoraggiante per la spedizione italiana a Konya. La prestazione del terzetto azzurro conferma la crescita del gruppo velocità e offre fiducia in vista delle prossime giornate di gare, con l’Italia chiamata ora a cercare nuovi piazzamenti di prestigio sia nelle prove a squadre sia in quelle individuali.