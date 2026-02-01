Van der Poel nella leggenda: ottavo Mondiale di ciclocross, Fontana quinto a Hulst

Mathieu Van der Poel domina il Mondiale di ciclocross a Hulst e diventa il più vincente di sempre con otto titoli iridati. Gara straordinaria dell’azzurro Filippo Fontana, che chiude quinto dopo una lunga battaglia.

Un assolo iniziato dopo dieci minuti

Lo spettacolo è cominciato praticamente dallo start. Nei primissimi metri Tibor del Grosso prende l’iniziativa, con Mathieu Van der Poel subito alla sua ruota. Il belga Thibau Nys rientra nel corso del primo giro, ma la gara cambia volto dopo appena dieci minuti: Van der Poel accelera con decisione, stacca tutti e si invola verso un assolo senza repliche.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Da quel momento in poi il Mondiale di Hulst diventa una passerella per il fuoriclasse olandese, capace di gestire il vantaggio con autorità fino al traguardo.

Ottavo titolo iridato: nessuno come VdP

Con il successo di Hulst, Van der Poel conquista l’ottavo titolo mondiale élite nel ciclocross, superando il record storico di Eric De Vlaeminck, fermo a sette. Un traguardo che consacra definitivamente l’olandese come il più grande specialista di sempre nella disciplina.

Il tempo finale è di 1:00:25, con 35 secondi di vantaggio sul connazionale Del Grosso e 46 secondi su Thibau Nys, che completa il podio.

Fontana da applausi: l’Italia nella top 5

Giornata da ricordare anche per l’Italia grazie alla prova di Filippo Fontana, protagonista di una gara di altissimo livello. L’azzurro lotta fino all’ultimo metro per il quarto posto, ma viene superato in volata da Joris Nieuwenhuis, chiudendo comunque con un quinto posto di grande prestigio.

Una prestazione solida e coraggiosa, che vale una top 5 mondiale in una prova dominata dai migliori specialisti del pianeta.

Ordine d’arrivo – Top 10 Mondiali di Hulst

Mathieu Van der Poel (Paesi Bassi) Tibor del Grosso (Paesi Bassi) +35″ Thibau Nys (Belgio) +46″ Joris Nieuwenhuis (Paesi Bassi) +55″ Filippo Fontana (Italia) +55″ Gerben Kuypers (Belgio) +58″ Felipe Orts Lloret (Spagna) +1’04″ Toon Aerts (Belgio) +1’04″ Jente Michels (Belgio) +1’04″ Michael Vanthourenhout (Belgio) +1’35″

Un Mondiale storico anche per il futuro

Quello di Hulst non è stato un Mondiale qualunque. Van der Poel aveva annunciato nelle settimane precedenti che questa sarebbe stata una delle sue ultime apparizioni nel ciclocross, prima di concentrarsi su mountain bike e strada. Il risultato assume così un valore ancora più simbolico.

La sua scalata iridata era iniziata nel 2015 a Tábor e proseguita negli anni con i successi di Bogense 2019, Dubendorf 2020, Ostenda 2021, Hoogerheide 2023, Tábor 2024 e Liévin 2025, oltre ai titoli giovanili conquistati tra juniores e Under 23.

Italia: segnali incoraggianti

Con un solo atleta in gara tra gli élite, l’Italia porta a casa un risultato importante. Il quinto posto di Fontana rappresenta un segnale positivo per il movimento azzurro, in un Mondiale dominato dalle grandi potenze del ciclocross.