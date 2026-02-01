Scherma Under 20, Italia protagonista: argento per spada femminile e sciabola maschile

Doppio argento per l’Italia nelle tappe di Coppa del Mondo Under 20: splendida prova delle spadiste al Cairo e continuità vincente degli sciabolatori a Plovdiv. Buoni piazzamenti anche nei team maschili di spada e sciabola femminile.

Spada femminile: azzurrine d’argento al Cairo

Luccica d’argento la prima medaglia stagionale della spada femminile Under 20. Nella gara a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo del Cairo, l’Italia sale sul secondo gradino del podio al termine di una competizione di altissimo livello.

A firmare il risultato sono Giulia Paulis, Ludovica Costantini, Mariachiara Testa e Maria Roberta Casale, protagoniste di una prova corale che ha ribaltato le difficoltà emerse nella gara individuale. Il quartetto, guidato dai tecnici Mario Renzulli e Francesca Boscarelli, ha mostrato compattezza, carattere e grande lucidità tattica.

Il cammino azzurro è iniziato con il successo negli ottavi contro l’Egitto (43-38), per poi proseguire con una prestazione dominante nei quarti contro gli Stati Uniti, seconda testa di serie, battuti 45-32. In semifinale, contro la Cina, le italiane hanno rimontato lo svantaggio iniziale imponendosi 41-37, conquistando l’accesso alla finale. Nell’ultimo atto, contro l’Ungheria, l’Italia ha lottato fino all’ultima stoccata, cedendo 45-35 e chiudendo con un argento di grande valore.

Spada maschile: settimo posto e segnali positivi

Nella prova a squadre maschile di spada, l’Italia ha chiuso al 7° posto. Il team composto da Cristiano Sena, Ettore Leporati, Riccardo Cedrone ed Edoardo Strobbia ha mostrato un buon avvio, superando Bahrain (45-16) e Belgio (45-32).

Nei quarti di finale, gli azzurrini hanno affrontato l’Ungheria in un match combattuto, deciso dall’allungo finale dei magiari (41-32). Nel tabellone dei piazzamenti, la squadra guidata dai tecnici Maurizio Mencarelli e Davide Schaier ha poi perso contro la Cina (45-39) e battuto la Spagna (41-34), chiudendo la competizione con un piazzamento solido.

Sciabola maschile: continuità d’argento a Plovdiv

La sciabola maschile Under 20 si conferma una garanzia di medaglia. A Plovdiv, l’Italia conquista il secondo posto nella prova a squadre, fermata soltanto dalla Russia in finale. Il quartetto formato da Edoardo, Valerio e Leonardo Reale insieme ad Antonio Aruta centra così il quarto podio stagionale nei team event del circuito.

Il percorso degli azzurrini, seguiti dai tecnici Sorin Radoi e Matteo Martini, è stato autoritario: successo sull’Ucraina (45-33), netta vittoria sulla Francia nei quarti (45-28) e semifinale dominata contro la Bulgaria (45-24). La finale contro la Russia è stata equilibrata e combattuta fino all’ultimo assalto, con i russi vittoriosi 45-42. Resta un argento che certifica continuità, forza e spirito di gruppo, a 24 ore dal secondo posto individuale conquistato da Leonardo Reale.

Sciabola femminile: sesto posto a Tbilisi

Si è fermata invece al 6° posto la corsa della sciabola femminile Under 20 nella tappa di Tbilisi. Il quartetto composto da Gaia Carafa, Flavia Astolfi, Francesca Lentini e Benedetta Stangoni ha iniziato con il successo sulla Gran Bretagna (45-29), ma nei quarti è stato fermato dalla Russia al termine di un match molto combattuto (45-41).

Nel tabellone dei piazzamenti, le azzurrine guidate dai tecnici Ilaria Bianco e Gianluca Filippi hanno battuto la Turchia (45-29) e perso contro la Cina (45-39), chiudendo la gara con un piazzamento che lascia comunque indicazioni positive.

Un bilancio più che positivo

Il weekend internazionale Under 20 conferma l’Italia tra le grandi protagoniste della scherma giovanile, con due argenti di peso e piazzamenti competitivi in tutte le armi. Segnali di continuità, profondità e qualità che rafforzano il percorso verso i prossimi appuntamenti stagionali.