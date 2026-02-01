Sci, D’Antonio domina in Val di Fassa: slalom stravinto, i tempi

Giada D’Antonio sembra in gran forma in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: stravinto uno slalom in Val di Fassa

Le stigmate del talento ci sono tutte sugli sci di Giada D’Antonio, solo 16 anni e grande promessa dello sci italiano, che anche oggi ha dimostrato tutte le sue abilità rispetto alle pari età. Dopo solo una settimana dallo slalom di Spindleruv Mlyn, ne ha disputato uno giovanile in Val di Fassa.

Dopo la delusione per la mancata qualificazione di un solo centesimo alla seconda manche nella Coppa del Mondo di sci alpino, ha messo a tacere qualsiasi voce con una prestazione super. Infatti, si è imposta con il tempo complessivo di 1:43.15, segnando un distacco abissale rispetto alla concorrenza.

In Trentino, è stata la migliore sia in prima, sia in seconda manche, con i tempi di 51.99 e 51.16. Pensate che la distanza rispetto a Lavinia Paci, piazzatasi in seconda posizione, è stato addirittura di 1.62. In terza posizione la rumena Sofia Maria Moldovan a 2.31.

La stagione di Giada D’Antonio: ora le Olimpiadi invernali

Il 2026 di D’Antonio prosegue con le migliori speranze, soprattutto considerando che si tratta già della quarta vittoria stagionale per la napoletana. Infatti, ha vinto due gare a Schilthorn, in Svizzera, a novembre.

A dicembre, è arrivata la terza affermazione in un gigante juniores a Moena. E oggi in Val di Fassa. Proprio per questo, è stata convocata per Olimpiadi invernali di Milano Cortina, una prova di grande fiducia per una 16enne che avrà una carriera splendida.