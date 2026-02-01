Alcaraz trionfa a Melbourne: Djokovic battuto in rimonta, è il re degli Australian Open

Carlos Alcaraz conquista gli Australian Open 2026 e inaugura nel migliore dei modi la stagione Slam. Lo spagnolo rimonta Novak Djokovic in finale e si prende il titolo sul cemento di Melbourne Park, firmando un successo storico che lo consacra definitivamente tra i grandi del tennis.

Finale da campioni: Djokovic parte forte, Alcaraz cresce alla distanza

La finale maschile del primo Slam dell’anno ha confermato tutto il peso tecnico e simbolico della sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. A partire meglio è il serbo, che nel primo set impone ritmo ed esperienza, chiudendo rapidamente sul 6-2 e dando l’impressione di poter controllare l’incontro.

La risposta dello spagnolo, però, è immediata. Alcaraz cambia passo, aumenta l’intensità degli scambi e ribalta l’inerzia del match nel secondo set, restituendo lo stesso punteggio all’avversario (6-2) e rimettendo tutto in equilibrio.

Il sorpasso decisivo tra terzo e quarto set

Nel terzo parziale la partita si fa più tattica e combattuta. Dopo una lunga fase di equilibrio, è Alcaraz a trovare il guizzo giusto nel momento chiave, strappando il servizio a Djokovic e chiudendo 6-3. Il quarto set è il più teso: il serbo prova a rimanere aggrappato alla finale, ma lo spagnolo regge la pressione e, sul 6-5, piazza il break decisivo che vale il 7-5 finale e il titolo.

Settimo Slam e record storico

Con questa vittoria, Carlos Alcaraz conquista il settimo titolo Slam della carriera e diventa il più giovane dell’Era Open a raggiungere questo traguardo. Il successo contro Djokovic rappresenta inoltre la quarta vittoria dello spagnolo sul serbo in una finale Major, un dato che lo colloca alle spalle soltanto di Rafael Nadal (11) e Roger Federer (6) per numero di successi Slam contro il campione di Belgrado.

Non solo: Alcaraz è il secondo tennista spagnolo della storia a vincere gli Australian Open, dopo Rafael Nadal, che aveva trionfato nel 2009 e nel 2022.

Alcaraz numero uno e leader del nuovo corso

Da favorito numero uno del tabellone e leader del ranking mondiale, Alcaraz ha confermato tutte le aspettative, dimostrando solidità mentale e capacità di adattamento anche contro uno dei più grandi di sempre. Il successo di Melbourne rafforza il suo ruolo di riferimento del tennis contemporaneo e apre il 2026 con un messaggio chiaro: il futuro è già presente.