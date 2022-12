Mubadala World Tennis Championship 2022, trionfa Tsitsipas in finale su Rublev

Stefanos Tsitsipas chiude nel migliore dei modi la sua avventura ad Abu Dhabi, trionfando nel Mubadala World Tennis Championship 2022. Il tennista greco, che nei precedenti incontri aveva battuto prima Norrie e poi Ruud, in finale ha perso il suo primo set della settimana ma è riuscito comunque ad imporsi in tre contro Andrey Rublev. 6-2 4-6 6-2 lo score finale in favore di Tsitsipas, che si dimostra subito in buona forma a poche settimane dall’avvio ufficiale della stagione 2023.

Chi invece sembra distante anni luce dalla migliore condizione è Carlos Alcaraz, che in Medio Oriente era al rientro dopo l’infortunio subito circa un mese e mezzo fa a Parigi-Bercy. Tutto abbastanza prevedibile, fatto sta che lo spagnolo nelle due sfide giocate ad Abu Dhabi ha raccolto le briciole. Tre games ieri contro Rublev e oggi cinque nella finale per il terzo posto giocata contro Ruud. 6-1 6-4 lo score in favore del norvegese, con il numero uno del mondo che è riuscito a far vedere qualcosa in più nel corso del secondo parziale. Di certo le prossime settimane di allenamento non potranno che fargli bene.