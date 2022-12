Tabellone Mubadala World Tennis Championship 2022: in cinque sfidano il rientrante Alcaraz

Il tabellone con i risultati del Mubadala World Tennis Championship 2022, esibizione in programma dal 16 al 18 dicembre ad Abu Dhabi. Ci avviciniamo sempre più all’inizio della nuova stagione tennistica, ormai distante circa due settimane, e i top players proseguono nei tour di esibizioni per testare la loro condizione. Discorso che vale ancor di più per Carlos Alcaraz, il quale negli Emirati Arabi torna in campo dopo l’infortunio subito nel corso del torneo di Parigi-Bercy poco più di un mese fa. Il numero uno del mondo potrà usufruire di un bye all’esordio, così come la seconda testa di serie del tabellone Casper Ruud. Per Rublev, Coric, Tsitsipas e Norrie invece il torneo inizierà un round prima, dai quarti di finale.

TABELLONE MUBADALA WORLD TENNIS CHAMPIONSHIP 2022

FINALE 1° POSTO

Rublev vs Tsitsipas

FINALE 3° POSTO

(1) Alcaraz vs (2) Ruud

FINALE 5° POSTO

Norrie b. Coric 6-3 7-5

SEMIFINALI

Rublev b. (1) Alcaraz 6-2 6-1

Tsitsipas b. (2) Ruud 6-2 6-2

QUARTI DI FINALE

(1) Alcaraz bye

Rublev b. Coric 7-6(4) 6-4

Tsitsipas b. Norrie 6-1 6-4

(2) Ruud bye