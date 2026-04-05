Monte-Carlo Masters, si parte: Sinner a caccia del primo 1000 sulla terra, con Alcaraz nel mirino e il ranking che può cambiare

Cominciano oggi le qualificazioni sul Principato. L’altoatesino a -1.190 dallo spagnolo può salire fino a 13.400 punti vincendo il torneo. “Sarebbe bello vincere qui, è un torneo che amo”. In campo anche in doppio con Bergs

Si apre a tutti gli effetti oggi il sipario sul Monte-Carlo Masters 2026. Sui campi del Principato prende ufficialmente il via la stagione europea sulla terra rossa, e con essa una nuova sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che potrebbe ridisegnare le gerarchie del ranking ATP prima ancora che la stagione sulla terra entri nel vivo.

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Sinner a -1.190 da Alcaraz: il trono è a portata

Grazie allo storico Sunshine Double — la prima doppietta Indian Wells-Miami della storia completata senza cedere nemmeno un set — Sinner si è portato a 12.400 punti nel ranking, a soli 1.190 lunghezze da Alcaraz. La matematica sorride all’altoatesino: vincendo il torneo salirebbe a 13.400 punti, diventando solo il secondo tennista di sempre a imporsi nei primi tre Masters 1000 della stagione. Alcaraz, dal canto suo, può soltanto confermare il titolo vinto l’anno scorso, senza possibilità di allungare.

Il vantaggio strutturale di Sinner è evidente: l’anno scorso non era presente a Monte-Carlo a causa dei tre mesi di stop forzato post-Australian Open, quindi non ha punti da difendere. Ogni punto guadagnato è puro guadagno netto.

Sinner: “Sarebbe bello vincere qui, ma guardo la Race più che il ranking”

In conferenza stampa Sinner ha parlato con la consueta lucidità del momento e degli obiettivi: “Mi piace giocare sulla terra battuta, ma non è la mia superficie preferita. Credo davvero di poter giocare un buon tennis. Non ho ancora vinto nessun ‘1000’ sulla terra ma ci sono andato vicino un paio di volte.” Sul torneo in sé non ha nascosto l’affetto per questa location: “Non posso prevedere il futuro, ma sarebbe bello vincere qui. È un torneo che amo giocare e sono felice di esserci.”

Sul discorso ranking e numero uno del mondo, l’altoatesino ha scelto di guardare il quadro generale piuttosto che la singola settimana: “Sono consapevole degli scenari possibili, ma quando sei un giocatore di alto livello il tuo obiettivo è vincere trofei. Guardo più la Race perché ti mostra come qualcuno ha giocato durante l’anno.”

Sinner in doppio con Bergs, cinque italiani nel tabellone

Oltre al singolare, Sinner sarà impegnato anche in doppio, per la seconda volta in stagione dopo l’esperienza a Indian Wells con Reilly Opelka. Questa volta fa coppia con il belga Zizou Bergs: al primo turno affronteranno Tomas Machac e Casper Ruud. Sono cinque in totale gli italiani presenti nel tabellone del doppio: ci sarà anche la coppia Bolelli-Vavassori, freschi del titolo conquistato a Miami, che a Monte-Carlo vedranno Vavassori affiancare Matteo Berrettini. Il loro esordio è previsto contro le wild card Alex De Minaur e Cameron Norrie.

Prima dell’inizio ufficiale delle qualificazioni, Sinner è stato protagonista di un’esibizione alla Stazione Marittima del Principato insieme ad Alexander Zverev, regalando al pubblico monegasco un assaggio di quello che le prossime due settimane potrebbero riservare.

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