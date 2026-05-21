“Pronto, c’è Del Piero?”: telefono bollente alla Juventus

Ci sono nomi che alla Juventus continuano a tornare anche quando nessuno li mette davvero sul tavolo. Basta una frase, un’intervista, una riflessione detta quasi di getto e il discorso riparte immediatamente.

Perché in certe fasi della storia bianconera non si parla soltanto di mercato, di allenatori o di moduli. Si parla di identità, che nel calcio è una parola spesso abusata, ma a Torino pesa ancora parecchio.

Negli ultimi anni la Juventus ha cambiato molto. Volti, dirigenti, progetti tecnici, strategie. Alcune stagioni hanno lasciato la sensazione di una squadra in costruzione continua, altre di un gruppo che cercava ancora una direzione precisa.

Dentro questo contesto, una domanda ha continuato a girare quasi sottotraccia: chi rappresenta oggi la Juventus più di tutti?

La risposta, almeno nell’immaginario collettivo, arriva quasi da sola. Perché non è soltanto un nome, è un pezzo di storia bianconera che continua a stare lì, anche a distanza di anni.

Si parla di Alessandro Del Piero, e a riaccendere il tema stavolta sono state le parole di Alessio Tacchinardi, intervenuto a ilBianconero.com.

Tacchinardi consiglia Elkann: “Chiama Del Piero”

Tacchinardi ha parlato in modo diretto, lasciando poco spazio a interpretazioni: “Quanto vorrei che Elkann chiamasse Del Piero. Una chiacchierata con lui, sto aspettando che Elkann alzi il telefono. Non dico che possa risolvere tutti i problemi, ma tornerebbe un vero simbolo. Potrebbe trasmettere la juventinità a questi giocatori”.

Parole che sembrerebbero andare oltre una semplice uscita nostalgica.

Il discorso tocca qualcosa di diverso. Nessuno immaginerebbe Del Piero come una figura capace da sola di cambiare risultati o classifiche nel giro di poche settimane.

L’idea sarebbe quella di riportare dentro il club qualcuno che conosca certi meccanismi senza bisogno di spiegazioni. Qualcuno che sappia leggere l’ambiente, il peso della maglia, quella pressione che alla Juventus spesso cambia completamente la prospettiva.