ATP Amburgo, Bolelli/Vavassori agli straordinari: possibile doppio impegno in un giorno

Giornata potenzialmente molto intensa per Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP di Amburgo. I due azzurri, campioni in carica nel torneo tedesco, potrebbero infatti essere chiamati a disputare due partite nella stessa giornata dopo lo stop imposto ieri dalla pioggia durante il match contro Sadio Doumbia e Fabien Reboul.
Ottavi da completare: azzurri costretti alla rimonta
La sfida degli ottavi di finale ripartirà oggi dal punteggio di 5-2 in favore della coppia francese, con servizio per Doumbia/Reboul. Bolelli e Vavassori dovranno quindi cambiare subito ritmo per rimettere in piedi una partita nata male, anche su un campo reso complicato dalle condizioni emetto.
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Per la coppia italiana, reduce dal successo agli Internazionali d’Italia, l’obiettivo è proseguire il cammino senza però perdere di vista il Roland Garros, oramai alle porte.
In caso di vittoria subiti i quarti: programma e tv
Se riusciranno a completare la rimonta, Bolelli e Vavassori torneranno in campo sempre oggi per i quarti di finale contro Theo Arribage e Albano Olivetti, vittoriosi su Jebens/Ruehl. Il match con Doumbia/Reboul aprirà il programma sul campo 1 alle ore 12.00.
L’eventuale quarto, invece, sarà il terzo incontro sul campo 2, anch’esso con programma al via dalle 12.00. Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV.