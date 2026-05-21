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Tennis

ATP Amburgo, Bolelli/Vavassori agli straordinari: possibile doppio impegno in un giorno

Lorenzo De Angelis
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Bolelli Vavassori
Bolelli e Vavassori (IPA Agency) - sportface.it

Giornata potenzialmente molto intensa per Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP di Amburgo. I due azzurri, campioni in carica nel torneo tedesco, potrebbero infatti essere chiamati a disputare due partite nella stessa giornata dopo lo stop imposto ieri dalla pioggia durante il match contro Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

Ottavi da completare: azzurri costretti alla rimonta

La sfida degli ottavi di finale ripartirà oggi dal punteggio di 5-2 in favore della coppia francese, con servizio per Doumbia/Reboul. Bolelli e Vavassori dovranno quindi cambiare subito ritmo per rimettere in piedi una partita nata male, anche su un campo reso complicato dalle condizioni emetto.

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Per la coppia italiana, reduce dal successo agli Internazionali d’Italia, l’obiettivo è proseguire il cammino senza però perdere di vista il Roland Garros, oramai alle porte.

In caso di vittoria subiti i quarti: programma e tv

Se riusciranno a completare la rimonta, Bolelli e Vavassori torneranno in campo sempre oggi per i quarti di finale contro Theo Arribage e Albano Olivetti, vittoriosi su Jebens/Ruehl. Il match con Doumbia/Reboul aprirà il programma sul campo 1 alle ore 12.00. 

Bolelli

Bolelli e Vavassori vogliono la rimonta su Doumbia/Reboul (IPA Agency) – Sportface.it

L’eventuale quarto, invece, sarà il terzo incontro sul campo 2, anch’esso con programma al via dalle 12.00. Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV.

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