Roland Garros, Sinner arriva a Parigi: primo allenamento con Vacherot sullo Chatrier

Jannik Sinner sbarca oggi a Parigi per iniziare ufficialmente la sua marcia di avvicinamento al Roland Garros 2026. Dopo qualche giorno trascorso a Sesto Pusteria per recuperare energie dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, il numero 1 del mondo torna al lavoro sulla terra rossa francese, con l’obiettivo di inseguire l’unico Slam che ancora manca nella sua collezione.

Parigi, il grande obiettivo della stagione

Il Roland Garros ha un peso speciale nel percorso di Sinner. Lo scorso anno l’azzurro uscì sconfitto da una battaglia durissima contro Carlos Alcaraz, dopo aver avuto anche tre match point e diverse occasioni per chiudere la partita. Una ferita sportiva ancora viva, che rende l’appuntamento parigino ancora già importante.

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Sinner arriva però con una condizione straordinaria, forte di una stagione dominante e di un rendimento sulla terra rossa che lo colloca inevitabilmente tra i grandi favoriti del torneo.

Primo allenamento con Vacherot: due ore di lavoro

Il programma odierno prevede subito una doppia sessione di allenamento. Sinner sarà in campo dalle 16.00 alle 17.00 sul Campo 5, poi dalle 17.00 alle 18.00 sul Philippe-Chatrier, il palcoscenico principale del Roland Garros. Nella seconda ora lavorerò insieme a Valentin Vacherot, monegasco in grande crescita e tra i giocatori più interessanti da osservare nel torneo.

Per Sinner sarà il primo vero assaggio della terra parigina: non ancora partita ufficiale, ma già un segnale chiaro così da far cominciare la missione Roland Garros.