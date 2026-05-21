Solo Sinner e Alcaraz possono battere Alcaraz e Sinner

Nel tennis ci sono sentenze destinate a tracciare una linea di demarcazione tra la cronaca e la storia. Fino a poche ore fa, l’equazione perfetta coniata da Rafael Nadal alla vigilia del Roland Garros sembrava inscalfibile: in questo momento non ci sono contendenti per Sinner e Alcaraz.

Il verdetto del campo era ancora più netto: oggi, solo Sinner e Alcaraz possono battere Alcaraz e Sinner.

Il forfait dello spagnolo per i tornei di Parigi, del Queens e Wimbledon cancella la terra e l’erba dal suo 2026. L’equazione di Nadal resta valida, ma si trasforma in una spietata profezia.

Senza il murciano, la strada di Jannik verso il dominio totale è spianata. Almeno fino a New York, salvo imprese storiche di Zverev (Così Zverev può sorpassare Sinner e Alcaraz)

Era una sentenza di assoluto potere, si è trasformata nel manifesto di un’assenza che stravolge il tennis mondiale. Le parole di Rafael Nadal alla vigilia del Roland Garros – “In questo momento non ci sono contendenti per Sinner e Alcaraz” – risuonano oggi con un’eco diversa, più cupa e sbilanciata.

Perché la spietata equazione secondo cui solo Sinner e Alcaraz possono battere Alcaraz e Sinner ha perso un pezzo. Il braccio destro di Carlitos si è arreso. La tenosinovite al polso rimediata a Barcellona lo costringerà a guardare da casa non solo Parigi, ma anche l’intera stagione sull’erba, Wimbledon compreso.

Il rientro? Se ne riparlerà per lo swing sul cemento americano. Forse direttamente all’US Open, lasciando il circuito orfano del suo dualismo più elettrizzante per mesi.

L’algoritmo impazzito e il vuoto di potere

Con l’uscita di scena forzata del campione di Murcia, quel feudo esclusivo descritto da Nadal subisce una mutazione genetica. Non è più un regno a due, ma una monarchia assoluta. Djokovic gestisce i propri record col contagocce, il resto della truppa arranca a marce ridotte, e Jannik Sinner si ritrova solo, lassù, a dominare una disciplina che sembra aver scavato un solco incolmabile con la concorrenza.

L’altoatesino, già padrone del ranking ATP e reduce da una striscia spaventosa di trionfi nei Masters 1000, sbarca a Parigi non solo come l’uomo da battere, ma come l’unico vero marziano rimasto in salute.

Se prima la minaccia per Sinner era solo la versione fiammante di Alcaraz, oggi il nemico di Jannik è solo la gestione delle proprie energie e la tenuta fisica.

Il paradosso di una rivalità a distanza

Dire che “solo loro possono fermarsi a vicenda” assume oggi il sapore di un gigantesco paradosso editoriale e tecnico. Quando non si affrontano, il finale del tennis contemporaneo sembra già scritto. La rinuncia forzata dello spagnolo ai due slam estivi, Roland Garros e Wimbledon, toglie al circuito i capitoli più attesi di una saga che stava entusiasmando il mondo.

Il solco generazionale è tale che, anche da infortunato, Alcaraz resta l’unico termine di paragone per l’italiano. Gli altri? Giocheranno per capire chi sarà il primo degli umani.

L’orizzonte di New York

Mentre Sinner testa la sua condizione sui campi del Roland Garros tra gli sguardi catalizzati di addetti ai lavori e appassionati, il pensiero corre già a fine agosto. La speranza del mondo della racchetta è che Flasching Meadows possa restituirci il campione di Murcia al 100%, pronto a riprendersi la sua parte di trono.

Fino ad allora, il verdetto di Nadal resta scolpito sulla pietra, ma con una postilla dolorosa. L’era post-Big Three è una questione privata tra due soli padroni. Solo che adesso, uno dei due è costretto a guardare l’altro scappare via, con le chiavi del circuito saldamente in tasca.