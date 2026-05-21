Giro d’Italia 2026, Imperia-Novi Ligure: occasione per velocisti, ma la volata non è scontata

Il Giro d’Italia 2026 resta in Liguria per la dodicesima tappa, in programma oggi, giovedì 21 maggio: 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure. Dopo l’arrivo di ieri a Chiavari, la corsa si sposta verso il Piemonte con una frazione che sembra adatta ai velocisti, ma con qualche insidia capace di complicare i piani del gruppo.

Percorso: due salite prima del finale pianeggiante

La prima parte della tappa non presenta particolari difficoltà e dovrebbe favorire una gestione controllata da parte del gruppo. Il percorso cambierà volto con il Colle Giovo, GPM di terza categoria lungo 11,4 chilometri al 2,4%, seguito dal Bric Breton, salita da 5,5 chilometri al 5,9%.

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Da quel momento, però, resteranno oltre 50 chilometri tra discesa e pianura prima dell’arrivo a Novi Ligure: abbastanza per rientrare, ma anche per rendere meno lineare l’inseguimento.

Favoriti e orari: Milan e Magnier davanti, occhio agli outsider

La volata resta lo scenario più probabile, ma non automatico. Gli sprinter puri come Jonathan Milan e Paul Magnier partono tra i favoriti, anche se le salite centrali potrebbero mettere in difficoltà chi soffre i percorsi mossi. Alcune squadre potrebbero alzare il ritmo proprio per selezionare il gruppo e togliere di mezzo i velocisti più pesanti.

Da seguire anche Tobias Lund Andresen, Ethan Vernon, Corbin Strong e soprattutto Orlius Aular, con la Movistar potenzialmente interessata a rendere dura la corsa. La partenza è fissata alle 13.05 con arrivo stimato alle 17.15. Diretta tv su Radi Sport HD fino alle 14.00 e poi su Rai 2; streaming su RaiPlay, Discorvery Plus, HBO Max, DAZN e Eurosport 1.