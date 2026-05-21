Nuovo team in Formula 1: torna in scena Chris Horner dopo l’addio alla Red Bull

Il paddock della Formula 1 è pieno di voci che durano poche ore e di altre che invece restano, girano, ritornano e alla fine qualcosa lasciano.

Quella che nelle ultime ore coinvolge Chris Horner sembra appartenere alla seconda categoria, perché non si parlerebbe di un semplice cambio di ruolo o di un trasferimento interno tra squadre già esistenti.

Si starebbe parlando addirittura della nascita di un nuovo team.

La parte interessante, però, è che il nome del possibile progetto arriverebbe da un settore che negli ultimi anni ha cambiato parecchi equilibri industriali e commerciali a livello mondiale. E non sarebbe una squadra storica, né un marchio con passato nel motorsport europeo.

Secondo quanto riportato da PlanetF1, la scorsa settimana Christian Horner si sarebbe recato a Cannes, dove avrebbe partecipato a due giorni di incontri con Stella Li, vicepresidente di BYD.

Sempre secondo la stessa fonte, Li sarebbe stata descritta come “molto entusiasta” della possibilità di un ingresso nel mondiale. Non attraverso l’acquisizione di quote di una squadra già presente in griglia, ipotesi che era circolata nei mesi scorsi, ma tramite la costruzione di una struttura completamente nuova.

Horner riparte da zero in Formula 1

La differenza non sarebbe banale. Entrare acquistando una quota di una squadra esistente significa ereditare infrastrutture, personale, accordi tecnici e una struttura già avviata. Costruire un team da zero, invece, significa affrontare una strada decisamente più complessa.

Ed è proprio qui che il nome di Horner avrebbe un peso diverso. Perché chi segue la Formula 1 da anni sa che il manager britannico non rappresenta soltanto una figura da bordo pista. Ha costruito una parte importante della storia recente della Red Bull Racing, gestendo cicli vincenti molto differenti tra loro.