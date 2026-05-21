America’s Cup, il cammino parte da Cagliari: Luna Rossa scalda i motori verso Napoli

Il lungo avvicinamento alla America’s Cup 2027, che si disputerà a Napoli, comincia ufficialmente da Cagliari. Dal 22 al 24 maggio il Golfo degli Angeli ospiterà le prime regate preliminari, un appuntamento utile per testare barche, equipaggi e intese in vista della grande sfida alla Vecchia Brocca. Luna Rossa correrà praticamente in casa e avrà subito l’occasione per misurarsi con alcuni dei principali rivali.

Cagliari primo banco di prova: otto equipaggi in acqua

Il programma prevede tre regate di flotta venerdì e sabato, altre due domenica e poi il match Race finale tra le prime due squadre della classifica generale. In gara ci saranno otto equipaggi: Team New Zealand, Luna Rossa e Athena Racing con due barche ciascuno, una “classica” e una Women&Youth, più Alinghi e La Roche-Posay. Si utilizzeranno gli AC40, scafi identici per tutti, mentre gli AC75 entreranno in scena più avanti.

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Insomma, non sarà ancora la Coppa America vera e propria, ma nemmeno una semplice passerella: il cronometro e l’acqua insileranno già a dire qualcosa.

Luna Rossa riparte da Burling e sogna l’assalto ai Kiwi

La grande novità per Luna Rossa è Peter Burling, reduce dai trionfi con Team New Zealand e ora al centro del nuovo progetto italiano. Al suo fianco dovrebbe esserci Ruggero Tita, doppio campione olimpico nel Nacra 17, mentre Marco Gradini rappresenta una delle alternative più interessanti.

L’obiettivo sarà costruire rapidamente alchimia e competitività, perché nel 2027 Team, New Zealand difenderà il trofeo a Napoli da detentrice. Luna Rossa vuole arrivarci da protagonista, sfruttando il fattore casa e una squadra rinnovata: Cagliari sarà il primo assaggio, Napoli il vero esame.