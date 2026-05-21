Scherma, ultimo weekend di Coppa del Mondo: 48 azzurri tra spada e sciabola

Ultimo fine settimana di Coppa del Mondo per la scherma italiana, con 48 azzurri pronti a salire in pedana tra venerdì 22 e domenica 24 maggio. Protagoniste saranno spada e sciabola, divise in quattro sedi diverse: spadiste a Saint-Maur, spadisti a Berna, sciabolatori al Cairo e sciabolatrici a Lima. Un appuntamento importante anche in vista dei grandi eventi estivi, come gli Europei di Antony (16-21 giugno) e i Mondiali di Hong Kong (22-30 luglio).

Spada tra Francia e Svizzera: riflettori su Santuccio e Galassi

La spada femminile sarà impegnata in Francia, a Saint-Maur. Tra le azzurre ci saranno Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Sara Maria Kowaczyk, Roberta Marzani, Gaia Caforio, Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Carola Maccagno, Gaia Traditi e Giulia Paulis. Per la prova a squadra il CT Dario Chiadò schiererà Santuccio, Rizzi, Fiamingo e Caforio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

A Berna, invece, spazio alla spada maschile con Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Enrico Piatti, Fabrizio Cuomo, Cristiano Sena, Ettore Leporati e Nicolò Del Contrasto. Nel team evento toccherà a Galassi, Di Veroli, Mencarelli e Santarelli.

Sciabola in Egitto e Perù: ultimo test prima dell’estate

Al Cairo saranno di scena gli sciabolatori, con Luca Curatoli, Pietro Torre, Michele Gallo, Matteo Neri, Cosimo Bertini, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo, Leonardo Dreossi, Edoardo Cantini, Marco Stigliano, Leonardo Reale e Lupo Veccia Scavalli. La squadra sarò composta da Curatoli, Torre, Neri e Reale.

A Lima, invece, toccherà alle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica, Chiara Mormile, Claudia Rotili, Eloisa Passaro, Martina Criscio, Carlotta Fusetti, Vittoria Mocci, Giulia Arpino, Rebecca Gargano e Francesca Romana Lentini. Il quartetto per la gara a squadre sarà ufficializzato alla vigilia.