Masters 1000 Montecarlo 2024: buona la prima per Tsitsipas e Dimitrov, Khachanov piega Norrie

Non ha regalato grandi sorprese il day 2 del Masters 1000 di Montecarlo 2024, in cui quasi tutti i giocatori favoriti hanno portato a casa il proprio match, approdando al secondo turno. Prima vittoria da top 10 dal 2018 per Grigor Dimitrov, che ha festeggiato il ritorno tra i primi 10 del mondo con un comodo successo ai danni del beniamino di casa Vacherot per 7-5 6-2. Tutto facile anche per il due volte campione Stefanos Tsitsipas, in totale controllo contro Djere (6-3 3-2) prima che il serbo si ritirasse. Gli altri due giocatori accreditati di una testa di serie che hanno portato a casa il proprio match sono stati Karen Khachanov, bravo ad uscire vincitore da una battaglia di 2h25′ con Norrie (7-5 7-6), e Ugo Humbert, che si è complicato la vita contro il qualificato Coria (primo set da 4-2 a 6-4) salvo poi dominare gli altri due parziali 6-1 6-2.

In scioltezza Arthur Fils, che ha lasciato appena due giochi ad Hanfmann, e Francisco Cerundolo, vittorioso in due set su un altro tedesco, Altmaier. Vittorie a sorpresa invece per Roman Safiullin e Alexei Popyrin, due giocatori di valore ma sulla carta inferiori rispetto a due avversari come Munar e Moutet su una superficie come la terra battuta. Crisi Evans, sconfitto in appena 1h10′ da Ofner, mentre Tabilo ha piegato per 6-3 6-4 O’Connell.