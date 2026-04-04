Marrakech, Trungelliti elimina Darderi e vola in finale a 36 anni

L’argentino batte il campione in carica 6-4 7-6 e, a 36 anni, diventa il più anziano di sempre a raggiungere la sua prima finale Atp.
La favola di Trungelliti continua
All’Atp 250 di Marrakech prosegue la sorprendente settimana di Marco Trungelliti. L’argentino supera in semifinale il campione in carica Luciano Darderi con il punteggio di 6-4, 7-6 in due ore e undici minuti di gioco, conquistando così la prima finale Atp della sua carriera.
Un traguardo storico per il tennista sudamericano, che a 36 anni diventa il giocatore più anziano a raggiungere per la prima volta una finale nel circuito maggiore.
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In finale Trungelliti affronterà uno tra Jodar e Ugo Carabelli.
Primo set deciso nel decimo game
Il match si apre con il break iniziale di Darderi, subito però annullato da Trungelliti, capace di strappare il servizio a zero nel game successivo.
Dopo una fase di grande equilibrio, il momento decisivo arriva nel decimo gioco, quando l’argentino riesce a ottenere il break che vale il 6-4 e il primo set dopo 46 minuti.
Tie-break senza storia nel secondo parziale
Grande equilibrio anche nel secondo set, con Darderi che riesce a recuperare uno svantaggio ma senza riuscire a cambiare l’inerzia della partita.
Il parziale si decide al tie-break, dominato da Trungelliti con il punteggio di 7-2, che chiude l’incontro e si regala una finale storica.