Laver Cup, 6° trionfo per l’Europa. Zverev: “Ho sentito la pressione, dico grazie ad Alcaraz”

Alexander Zverev ha siglato il punto decisivo per il Team Europe nella Laver Cup, sconfiggendo in due set (7-6, 6-3) lo statunitense Learner Tien nell’ultimo match disputato a Londra. In precedenza, il doppio europeo composto da Flavio Cobolli e Jakub Mensik aveva prevalso sulla coppia del Team “Resto del Mondo” formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall’australiano Alex de Minaur (7-5, 6-3). Si tratta della sesta affermazione europea nel torneo.

Laver Cup, Zverev sigla il trionfo per l’Europa

Un ulteriore motivo di orgoglio nella stagione memorabile di Alexander Zverev. Il campione tedesco, dopo la bruciante rimonta subita da Alex de Minaur nel day 2, è stato tra i protagonisti principali del successo del Team Europe. Prima ha trionfato in doppio al fianco di Casper Ruud, superando Bublik e Nakashima, poi ha ottenuto la vittoria decisiva contro Tien, consegnando il trofeo alla squadra blu.

In conferenza stampa, il numero due del ranking mondiale ha confessato di aver provato una forte delusione al termine dell’incontro perso contro l’australiano, ma grazie al supporto dei compagni è riuscito a riscattarsi e a conquistare cinque dei 13 punti del proprio team.

Il 29enne tedesco ha manifestato riconoscenza verso la propria formazione, che ha continuato a credere in lui nonostante le tre sconfitte consecutive accumulate nella competizione: “Penso di aver sicuramente sentito un po’ di pressione oggi per via della partita che ho perso ieri. Sono estremamente felice che Tim (Henman), Yannick e il resto della squadra abbiano continuato ad avere fiducia in me, affidandomi il compito di chiudere la sfida e di giocare l’ultima giornata, perché prima di allora avevo perso le ultime tre partite disputate in Laver Cup”.

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Il due volte campione Slam ha proseguito: “È stato uno sforzo incredibile da parte di tutta la squadra. Soprattutto perché mi sentivo piuttosto giù dopo la sconfitta di ieri contro Alex, e credo che la squadra mi abbia davvero aiutato a risollevarmi e ad andare avanti, specialmente nel doppio, che ritengo sia stata una partita molto importante”.

Arriva anche l’elogio per Alcaraz e i compagni di squadra: “Credo che Carlos ci abbia dato la spinta giusta ieri sera con una vittoria molto importante. È stato senza dubbio un enorme sforzo di squadra. I giovani che sono qui hanno tutti un talento incredibile. Hanno un futuro brillante davanti a sé. È stato molto divertente stare con loro per tutta questa settimana”.

Zverev ha poi ragionato sulla propria stagione da sogno: “Per me ovviamente non è stato un brutto anno, questo è chiaro. Naturalmente, considerando come è andata la stagione dei tornei del Grande Slam, sono molto, molto soddisfatto. Se all’inizio dell’anno qualcuno mi avesse dato un contratto da firmare per vincere un torneo del Grande Slam, l’avrei firmato immediatamente. Ma credo che vincere due tornei del Grande Slam sia un sogno che si è avverato. L’ho già detto in passato: ho vissuto molti momenti difficili nei tornei del Grande Slam”.