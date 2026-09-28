F1, GP del Bahrein: programma, orari e dove vedere la gara di Sepang (Malesia)

F1, il Gran Premio Bahrain trasloca a Sepang: Antonelli pronto a difendere la vetta. Domenica 4 ottobre la Formula 1 sbarca a Sepang per il secondo evento ravvicinato dopo Baku. La corsa mantiene ufficialmente il nome del Bahrain, trasferendosi però in Malesia causa note tensioni mediorientali.

Il Bahrain affitta Sepang: una prima volta assoluta

In 77 edizioni del Mondiale, una situazione del genere risulta inedita. Il governo bahreinita ha affittato un circuito distante oltre 6000 chilometri per recuperare la gara cancellata il 12 aprile a Sakhir. Per mantenere intatti i diritti commerciali, gli arabi hanno versato a Liberty Media una quota stimata tra i 70 e gli 80 milioni di dollari.

L’evento conserva la denominazione ufficiale, anche se disputato in territorio asiatico. La Malesia copre metà delle spese necessarie all’autodromo, il resto spetta agli investitori originali. Nel passato esistevano appuntamenti intitolati ad altre nazioni, come a Imola o al Nurburgring, e persino a Digione. Quella volta però la pista distava soli 60 chilometri dal confine svizzero. Oggi assistiamo a un trasferimento con un oceano di mezzo.

Il fine settimana scatta venerdì 2 ottobre, con prove libere alle ore 06:30 e alle 10:00. Sabato 3 ottobre si torna a girare alle ore 06:30, in attesa delle qualifiche fissate per le ore 10:00.

La corsa vera e propria partirà domenica 4 ottobre alle ore 09:00 e si snoderà su 56 giri.

Antonelli sfida Russell e Verstappen in terra malese

Il campionato riparte dal dominio assoluto della Mercedes. Kimi Antonelli guida i piloti a quota 302 punti, tenendo dietro il compagno George Russell, fermo a 236.

Tutti gli avversari inseguono da lontano e sono ormai fuori dai giochi (a 8, o forse 7, gare dalla fine): Lewis Hamilton staziona a 199, seguito da Lando Norris a 186, Charles Leclerc a 179 e Max Verstappen a 163.

La scuderia tedesca spadroneggia anche nel Mondiale costruttori forte di 538 punti, con la Ferrari seconda forza a quota 378. Seguono McLaren a 306 e Red Bull a 263.

La diretta della gara sarà trasmessa da Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e dal canale 4K, affiancati dallo streaming su SkyGo e NOW. Chi preferisce la visione gratuita in chiaro potrà sintonizzarsi su TV8, pronta a trasmettere qualifiche e gara in differita.