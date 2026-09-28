Scudetti 2026: Castanea, Pisa, Pezzaioli e Gualdo Tadino i nuovi Campioni. Tra le Forze Armate e Corpi dello Stato vincono le Fiamme oro

La Fossa Olimpica ha incoronato le Società Campioni d’Italia per la stagione agonistica 2026. Ieri, domenica 27 settembre, sono stati quattro gli impianti che hanno accolto le 112 formazioni dei sodalizi qualificati alla finale del Campionato Italiano per Società suddivise per Categoria di affiliazione.

Tiro a volo, gli Scudetti 2026

A ospitare la sfida delle società di Prima Categoria è stato il TAV Gioiese di Gioia del Colle (BA), dove si sono ritrovate 27 squadre, di cui 7 appartenenti ai Gruppi Sportivi di Forze Armate e Corpi dello Stato, per un totale di 162 specialisti impegnati nella corsa ai Tricolore societari sulle pedane pugliesi.

A conquistare i massimi onori è stata la formazione siciliana del TAV Castanea (ME) formata da Antonio Passalacqua, Sebastiano Fazio, Carmelo Passalacqua, Alessio Nostro, Andrea Bruno e Antonino Biondo, che ha chiuso la propria prova con lo score totale di 533/600. Medaglia d’argento per Torretta 1 (CL), con 529/600, squadra composta da Pierluigi Sollami, Fabio Sollami, Francesco Gorgone, Serafino Lo Porto, Giovanni Antonino Sollami e Tommaso Castronovo. A salire sul terzo gradino del podio i sei del Tav Cascata delle Marmore (TR), terzo con 526/600, che ha schierato Marco Benedetti, Corrado Pontecorvi, Marco Leonardi, Gianni Medei, Andrea Pagliaricci e Giampiero Patacchiola.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel confronto riservato alle Squadre di Forze Armate e Corpi dello Stato il Titolo Italiano è stato conquistato ancora una volta dalle Fiamme Oro, che si sono confermate Campioni d’Italia con il totale di 562/600 grazie alle prove di Samuele Faustinelli, Simone Lorenzo Prosperi, Fabrizio Fisichella, Matteo Marongiu, Lorenzo Ferrari ed Emanuele Buccolieri. In piazza d’onore il sestetto dei Carabinieri, secondi con 554/600 rappresentati da Valerio Grazini, Luca Miotto, Gaia Ragazzini, Alessia Iezzi, Daniele Resca e Federica Caporuscio. Sul terzo gradino del podio le Fiamme Azzurre, che hanno chiuso con il totale di 547/600, formazione composta da Mattia Sardi, Riccardo Mirabile, Alessandro Esposito, Mattia Polidori, Matteo D’Ambrosi e Alessandro Martin Cito.

Per la Seconda Categoria, il teatro della corsa ai Tricolore è stato il TAV Acquaviva di Cellino Attanasio (TE). A contendersi lo Scudetto sono state 27 formazioni, per un totale di 162 specialisti.

Al termine delle quattro serie di gara, a salire sul gradino più alto del podio sono stati i toscani del TAV Pisa (PI) con Stefano Narducci, Nicholas Antonini, Jacopo Cipriani, Massimo Checchi, Ezio Rossi e Federico Giannini autori del punteggio di 546/600. In seconda posizione il TAV Sezze (LT) con Simone Spadaro, Dante Fanti, Paolo Consalvi, Francesco Zannella, Gianluca Porcelli e Francesco Isabella, che hanno totalizzato 537/600. Ad un solo piattello di distanza i terzi classificati del TAV Olimpia Crevalcore (BO) Luca Bondi, Davide Folesani, Guglielmina Chinaglia, Stefano Bergamini, Pier Giorgio Pola e Stefano Bellodi, di bronzo con 536/600.

A Massa Martana (PG) sono state le pedane del TAV Umbriaverde-Todi a fare da cornice alla finale di Terza Categoria. Sui campi 156 tiratori, per un totale di 26 squadre. A cucirsi al petto lo scudetto 2026 i lombardi del TAV Pezzaioli (BS) Nicola Francesco Peru, Marco Mangolini, Michele Rocchi, Robertino Tacchetto, Gianni Marco Gusella e Manuel Beatini primi con il punteggio di 542/600. Al Tav Pezzaioli anche la seconda posizione con la squadra formata da Stefano Mariani, Paolo Frigerio, Albino Del Baldo, Dario Caretta, Massimo Gosio e Luca Caputo, anche loro con 542/600, ma secondi per la differenza dell’ultimo zero. A mettersi al collo la medaglia di bronzo gli atleti del TAV Ramacca (CT), con Raffaello Grassi, Mirko Alfio Licciardello, Gaetano Licciardello, Casimiro Grassi, Antonino Buda e Agatino Giovanni Lombardo con 541/600.

25 le squadre di Quarta Categoria la cui presenza è stata registrata al TAV OS Academy di Battuda (PV) per 150 presenze in pedana. A festeggiare la vittoria del Titolo Italiano di società sono stati gli umbri del Tav Gualdo Tadino (PG), che con il punteggio di 530/600 realizzato da Daniele D’Amico, Andrea Zena, Diego Angeloni, Fabio Cotozzolo, Giuseppe Patassini e Thomas Torzoni ha preceduto la squadra del Tav La Contea (SR) formata da Giuseppe Fiume, Giuseppe Centonze, Francesco Idone, Adriano Avveduto, Daniele Castiglia e Gaetano Alessandro Piazza, seconda con 526/600. Terzo con 525/600 il Tav Poggio dei Castagni (BS), con Daniel Gilberti, Andrea Prati, Marco Zilioli, Alessandro Rubinelli, Roberto Favalli e Mattia Bertoni.