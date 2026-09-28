Verso i Mondiali: l’Italia si presenta a Baku con 5 teste di serie

Si avvicina il momento dei Campionati Mondiali di judo 2026, in programma dal 4 all’11 ottobre sui tatami della National Gymnastics Arena di Baku. L’imminente rassegna internazionale rappresenta l’appuntamento più importante dell’intera stagione, che assegnerà medaglie e titoli iridati ma anche un massimo di 1000 punti fondamentali in ottica ranking e quindi per la qualificazione verso Los Angeles 2028.

Judo, l’Italia in Azerbaijan con il massimo di atleti convocabili

L’Italia si presenterà in terra azera con il contingente massimo disponibile di 18 atleti (9 donne e 9 uomini), di cui almeno 5 sono già certi di arrivare al sorteggio da testa di serie. Gennaro Pirelli guiderà il seeding dei -100 kg da nuovo numero uno della World Ranking List, mentre a causa dell’assenza della kosovara Distria Krasniqi Odette Giuffrida sarà capofila nella categoria -52 kg.

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Testa di serie certa anche per Giovanni Esposito (settimo nei -73 kg), Giorgia Stangherlin (ottava nei -70 kg) e Asya Tavano (in foto, quinta nei +78 kg), mentre soltanto determinate assenze dell’ultimo minuto potrebbero garantire il miglior sorteggio agli altri atleti tricolore nelle rispettive categorie di peso.

La spedizione azzurra per le gare individuali sarà formata da Assunta Scutto (48 kg), Giulia Carnà (57 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Erica Simonetti (+78 kg), Andrea Carlino (60 kg), Elios Manzi (66 kg), Valerio Accogli (66 kg), Leonardo Valeriani (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Manuel Parlati (81 kg) e Kenny Komi Bedel (90 kg).