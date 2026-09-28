Turchia-Italia, probabili formazioni: rivoluzione Mancini, c’è anche Seba Esposito con Doumbia

L’Italia affronta questa sera la Turchia id Montella. Il ct stravolge la formazione azzurra per la sfida di Bursa. Parecchi titolari sono rimasti a lavorare in patria in vista dell’impegno con la Francia.

Nuova linea difensiva: Scalvini e Bastoni davanti a Donnarumma

Roberto Mancini ha deciso di mischiare le carte in vista della trasferta asiatica alla Timsah Arena. Dieci giocatori, compresi tre protagonisti della gara con il Belgio, non hanno preso l’aereo. Barella, Mancini e Coppola sono rimasti in Italia a preparare la partita di venerdì, insieme a Maldini, Zoma e Ricci.

Il poco tempo a disposizione tra i due match ha reso obbligatoria questa rotazione massiccia. Le certezze arrivano dalla difesa, dove le assenze lanciano dal primo minuto una coppia centrale di spessore. Scalvini e Bastoni giocheranno dall’inizio. A destra un pimpante Kayode manderà in panchina Di Lorenzo, mentre a sinistra Calafiori tiene stretta la maglia da titolare per non stravolgere del tutto la linea a protezione di Donnarumma. Ruggeri unica alternativa a sinistra.

I fratelli Esposito in attacco?

La linea mediana ruota attorno a Tonali. In mezzo al campo la situazione appare più definita. Frattesi giocherà da mezzala destra, mentre la posizione di Tonali sarà decisiva. Se il tecnico sceglierà di usarlo come regista, Doumbia partirà favorito su Fagioli; se invece Tonali farà ancora la mezzala, Mandragora avrà un’occasione dal primo minuto. Romano partirà fuori, ma il ct ha speso belle parole per lui e lo lancerà nei prossimi incontri.

Davanti è un vero rebus. Kean probabile dalla panchina: secondo Mancini il neo attaccante del Como potrebbe non avere i minuti nelle gambe per reggere due sfide ravvicinate, soprattutto dopo lo sforzo di Roma contro il Belgio nel quale ha giocato prima da esterno e poi da punta.

Nel ruolo di centravanti, Scamacca insidia pesantemente Pio Esposito per una maglia da titolare. A sinistra Raspadori resta in vantaggio su Cambiaghi, nonostante l’ottima partita di quest’ultimo giocata a Roma. Per l’ultimo posto nel tridente è lotta aperta tra Sebastiano Esposito (favorito) e Vergara.

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