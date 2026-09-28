Basket, 1a giornata: le big non sbagliano, Milano però fatica

Il turno inaugurale del massimo campionato va in archivio rispettando in pieno i pronostici della vigilia. Le favorite vincono tutte, mostrando però stadi di forma profondamente diversi.

La Virtus passeggia con Carr, Dowtin gela Roma

La Virtus Bologna archivia la pratica Varese vincendo in trasferta per 69 a 90. I padroni di casa si presentano sul parquet decimati dalle assenze, eppure provano a reggere l’urto iniziale. I bianconeri felsinei fanno valere una superiorità netta a rimbalzo. Marcus Carr detta i tempi, mentre Daniel Hackett usa il mestiere nei momenti più spigolosi del match. Trovano gloria anche Baldasso e Edwards, preziosi per allargare il divario. A fine partita, il tecnico dei bolognesi sottolinea un aspetto preciso: «La chiave è stata riprendersi il ritmo».

Scendendo più a sud, Napoli rovina la festa della Maxima Roma. Davanti ai 6324 tifosi del PalaEur, i campani si impongono con un perentorio 75 a 94. La formazione capitolina paga l’assenza della guardia Moon per un problema alla caviglia. Nonostante le difficoltà, i romani rientrano in partita chiudendo il primo tempo sul 42 a 45. Nel terzo quarto Napoli cambia marcia e scappa via in maniera definitiva. Jeff Dowtin risulta letale mettendo a referto 19 punti, ben supportato dalle iniziative di Caruso.

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Burnell salva l’Olimpia, Udine in vetta alla classifica

A Milano, l’Olimpia fatica enormemente contro una Trieste mai doma, vincendo alla fine per 83 a 79. I giuliani giocano un primo tempo sfrontato e vanno negli spogliatoi avanti sul 38 a 41. La difesa dell’Armani sbanda ripetutamente, ma Jason Burnell si prende la squadra sulle spalle firmando 20 punti decisivi. Nel finale convulso, i tiri liberi garantiscono il successo ai lombardi. Coach Poeta non fa sconti ai suoi giocatori: «Fatto molto male i primi due quarti, ma nella ripresa l’atteggiamento era quello giusto».

Adesso Milano attende proprio la Virtus Bologna per un immediato scontro europeo. In testa alla classifica, oltre le tre squadre citate, anche Udine che guida il gruppo a 2 punti in virtù del largo successo per 87 a 63 contro Scafati. Nel blocco di testa, a quota 2 punti, stazionano anche Reyer Venezia, Treviso, Tortona e Trento. Chiudono il tabellone a 0 punti le formazioni battute all’esordio, tra cui Reggio Emilia, Cantù, Varese e le due squadre romane.