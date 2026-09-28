Svelate le avversarie all’European Cup of Nations: gli Azzurri affronteranno Polonia e Slovenia

La stagione 2026-2027 della nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio è in arrivo. Il Blue Team, che nelle prossime settimane comunicherà il proprio staff tecnico in vista del lungo percorso che condurrà ai Mondiali in programma a Tallin nel maggio 2027, ha scoperto oggi le rivali per i gironi dell’European Cup of Nations.

Hockey su ghiaccio, annunciate le avversarie dell’Italia per l’European Cup of Nations

La competizione, che si disputerà nelle pause internazionali dei campionati – fissate a novembre 2026 e a febbraio 2027 – metterà gli azzurri di fronte a diverse avversarie. Il primo impegno, dal 2 all’8 novembre, porterà l’Italia in Polonia per sfidare i padroni di casa, la Gran Bretagna e l’Ucraina. Il secondo intervallo, dall’8 al 14 febbraio, imporrà un trasferimento in Slovenia per confrontarsi con i balcanici organizzatori della pool, di nuovo l’Ucraina e la Francia.

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Di seguito il riepilogo completo degli incontri che attendono la nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio per l’European Cup of Nations e le date relative anche ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A:

European Cup of Nations, 2-8 novembre 2026, Polonia (sede da ufficializzare):

Polonia, Gran Bretagna, Italia, Ucraina;

European Cup of Nations, 8-14 febbraio 2027, Slovenia (sede da ufficializzare): Slovenia, Francia, Italia, Ucraina;

Mondiale Prima Divisione Gruppo A, 1-7 maggio 2027, Tallin (un posto per salire in Top Division):

Girone A – Italia, Lituania, Polonia;

Girone B – Estonia, Francia, Gran Bretagna.