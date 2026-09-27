Laver Cup, Cobolli e Mensik battono De Minaur-Fritz: Team Europe a un passo dal titolo

La coppia europea si impone 7-5 6-3 e porta la squadra del Vecchio Continente a una sola vittoria dal successo finale. Ora Alexander Zverev ha a disposizione il match point decisivo.
Team Europe vede il traguardo nella Laver Cup. Con due vittorie ancora necessarie per riportare il trofeo nel Vecchio Continente, la formazione europea si affida a Flavio Cobolli e Jakub Mensik nel doppio contro Alex De Minaur e Taylor Fritz.
La scelta si rivela vincente: Cobolli e Mensik si impongono con il punteggio di 7-5 6-3, consegnando all’Europa un successo pesantissimo nella corsa al titolo.
Cobolli e Mensik fanno la differenza
La coppia europea gestisce bene i momenti chiave del primo set, chiuso 7-5, e prende poi il controllo del secondo parziale fino al 6-3 conclusivo.
Per Mensik, reduce dal successo nel torneo del doppio misto a Flushing Meadows, arriva così un altro risultato importante in coppia, questa volta al fianco di Cobolli.
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Ora tocca a Zverev
Grazie alla vittoria del doppio, Team Europe si porta a un solo successo dalla conquista della Laver Cup.
Il primo match point passa ora nelle mani di Alexander Zverev, chiamato a provare a chiudere definitivamente la sfida contro Team World.