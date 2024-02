Darderi-Barrios Vera oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2024

Luciano Darderi se la vedrà contro Tomas Barrios Vera nel primo turno dell’ATP 250 di Cordoba 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città argentina. L’azzurro è reduce da due ottime partite portate a casa nel tabellone di qualificazione. Adesso per lui c’è il ventiseienne cileno, classificato di poco fuori dai primi cento giocatori del mondo. Tra i due si tratta del primo scontro diretto a livello di circuito maggiore. Secondo i bookmakers a partire favorito sarà Darderi, che vuole iniziare a raccogliere punti importanti per cercare di dare l’assalto alla top cento. In palio per il vincitore c’è l’accesso agli ottavi di finale contro il top quaranta austriaco Sebastian Ofner, quarta forza del seeding e beneficiario di un bye all’esordio.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Darderi e Barrios Vera scenderanno in campo oggi (martedì 6 febbraio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sulla Cancha 1, con inizio fissato a partire dalle ore 20.00 italiane (le 16.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Darderi e Barrios Vera. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.