Sci alpino, Val Gardena: Odermatt vince, Paris sul podio e sei azzurri nei primi 15

Sulla Saslong gara condizionata dalla nebbia e più volte sospesa: Marco Odermatt domina la discesa accorciata, Dominik Paris è terzo e conquista il primo podio stagionale. Italia protagonista con quattro atleti in top 10.

Grande prova di squadra per l’Italia nella prima discesa maschile di Coppa del Mondo in Val Gardena. Sulla Saslong, in una gara posticipata e interrotta più volte a causa della nebbia, arrivano quattro azzurri nei primi dieci e sei nei primi quindici, a conferma dell’ottimo stato di forma del gruppo della velocità.

Odermatt imprendibile, Paris torna sul podio

A imporsi è lo svizzero Marco Odermatt, che nel recupero su percorso accorciato di una delle due gare cancellate a Beaver Creek centra la seconda vittoria stagionale in discesa, fermando il cronometro su 1’24″48.

Alle sue spalle il connazionale Franjo Von Allmen a 15 centesimi, mentre Dominik Paris completa il podio a 19 centesimi, conquistando il primo podio stagionale in Coppa del Mondo.

Per il veterano altoatesino si tratta di un risultato pesante, ottenuto su una pista storicamente favorevole, al termine di una gara complicata dalle condizioni meteo.

Italia protagonista in gruppo

Ottimi riscontri anche dagli altri azzurri:

Florian Schieder chiude 6° a 0″57

Mattia Casse è 7° a 0″67

Giovanni Franzoni si piazza 8° a 0″74

Solida anche la prova di Christof Innerhofer, che il giorno del suo 41° compleanno termina 11° a 0″91, seguito da Benjamin Jacques Alliod, 14° a 0″94. Numeri che certificano una prestazione collettiva di alto livello.

Gara difficile e due cadute

La gara, già segnata dalle sospensioni per la nebbia, è stata caratterizzata anche da due cadute nel finale. Prima è uscito Nicolò Molteni, che fortunatamente non ha riportato conseguenze. Più serio l’incidente occorso al norvegese Fredrik Moeller, per il quale è stato necessario l’intervento dell’elicottero di soccorso.

Un segnale forte

In una discesa complicata e tecnicamente delicata, l’Italia manda un segnale importante in vista del resto della stagione, confermando profondità e competitività su una delle piste simbolo della Coppa del Mondo.