Snowboard, Carezza tutta azzurra: Fischnaller trionfa davanti a March e Felicetti

Dominio totale dell’Italia nel gigante parallelo di Coppa del Mondo a Carezza: podio interamente azzurro con Roland Fischnaller davanti ad Aaron March e Mirko Felicetti.

L’Italia dello snowboard parallelo continua a dettare legge. Sulla Pra di Tori di Carezza, in provincia di Bolzano, il gigante parallelo maschile di Coppa del Mondo si tinge completamente d’azzurro grazie alla vittoria di Roland Fischnaller, che precede Aaron March e Mirko Felicetti, firmando una storica tripletta.

Dominio azzurro nel gigante parallelo

Dopo le tappe di Mylin e Cortina d’Ampezzo, anche Carezza conferma la supremazia italiana. Per la squadra guidata dal direttore tecnico Cesare Pisoni arriva il quarto successo consecutivo, con quattro vincitori diversi: Bormolini, Felicetti, March e Fischnaller. Un dato che certifica la profondità e la qualità del gruppo azzurro.

Non è la prima volta che l’Italia monopolizza il podio nel parallelo: era già successo nel 2023 a Rogla tra gli uomini e, tornando indietro nel tempo, nel 2001 a Plan de Corones tra le donne.

Fischnaller batte March nella finale tutta italiana

La finale è un affare esclusivamente tricolore. Il 45enne Roland Fischnaller, forte di una straordinaria esperienza, fa la differenza nella seconda parte del tracciato superando Aaron March, atleta da 25 podi in carriera.

Per Fischnaller è la 24ª vittoria in Coppa del Mondo, la terza a Carezza, a cui si aggiungono due titoli mondiali, uno per specialità.

Felicetti completa la festa

Nella finale per il terzo posto, Mirko Felicetti ha la meglio sull’austriaco Andreas Prommegger, conquistando il secondo podio stagionale e il 14° in carriera, completando così una giornata perfetta per l’Italia.

Gli altri azzurri

Si fermano ai quarti di finale Edwin Coratti, eliminato proprio da Prommegger, mentre l’austriaco è stato fatale anche a Maurizio Bormolini nel primo turno. Fuori all’esordio anche Daniele Bagozza, superato dal tedesco Huber, e Gabriel Messner, eliminato da Stefan Baumeister.

Le parole del vincitore

A fine gara, Fischnaller ha dedicato il successo a chi lo ha aiutato nel recupero dopo l’infortunio di novembre, ringraziando la moglie per il supporto nelle terapie. Il veterano azzurro ha sottolineato anche il rapporto sportivo con March, con cui ha condiviso numerose finali nel corso degli anni, lasciando intendere che questa potrebbe essere stata la sua ultima vittoria a Carezza.

Classifica generale

Grazie al secondo posto, Aaron March balza in testa alla classifica generale con 285 punti, davanti a Maurizio Bormolini. Seguono Karl e Mirko Felicetti, separati da un solo punto, a conferma di una lotta apertissima.

La prova femminile

Nel gigante parallelo femminile, le azzurre Lucia Dalmasso (quinta) ed Elisa Caffont (ottava) si fermano ai quarti di finale, mentre Jasmin Coratti chiude dodicesima.

La vittoria va all’austriaca Sabine Payer, che in finale supera la polacca Aleksandra Krol-Walas. Terzo posto per la giapponese Tsubaki Miki, davanti alla ceca Zuzana Maderova. Non qualificate nel turno preliminare Elisa Fava e Sofia Valle.

Prossima tappa

La Coppa del Mondo di snowboard parallelo proseguirà nel prossimo fine settimana a Davos, in Svizzera: sabato è in programma il primo slalom parallelo stagionale, mentre domenica spazio alla gara a squadre.